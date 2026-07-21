Pociągi wróciły na trasę między Piwniczną-Zdrój a Muszyną

Jak informowaliśmy, trasa była zablokowana po tym, jak w piątek, 17 lipca późnym popołudniem wykoleił się tam pociąg towarowy. Cześć wagonów spadła do rzeki Poprad. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na docinku około ośmiuset metrów. W najbliższych dniach wagony mają być wyciągane z rzeki.

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