Pociągi wróciły na trasę między Piwniczną-Zdrój a Muszyną

Ruch pociągów na trasie kolejowej w Dolinie Popradu został przywrócony – poinformowało naszą redakcję PKP Polskie Linie Kolejowe. Przez kilka dni trwało tam usuwanie skutków wykolejenia pociągu towarowego. Dziś rano pierwszy pociąg osobowy przejechał naprawianym odcinkiem.
Jak informowaliśmy, trasa była zablokowana po tym, jak w piątek, 17 lipca późnym popołudniem wykoleił się tam pociąg towarowy. Cześć wagonów spadła do rzeki Poprad. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na docinku około ośmiuset metrów. W najbliższych dniach wagony mają być wyciągane z rzeki.