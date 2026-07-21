Pociągi wróciły na trasę między Piwniczną-Zdrój a Muszyną

Michał Rejduch
2026-07-21 8:02

Ruch pociągów na trasie kolejowej w Dolinie Popradu został przywrócony – poinformowało naszą redakcję PKP Polskie Linie Kolejowe. Przez kilka dni trwało tam usuwanie skutków wykolejenia pociągu towarowego. Dziś rano pierwszy pociąg osobowy przejechał naprawianym odcinkiem.

Wagony w Popradzie
Autor: Darek Ryś Wagony w Popradzie

Jak informowaliśmy, trasa była zablokowana po tym, jak w piątek, 17 lipca późnym popołudniem wykoleił się tam pociąg towarowy. Cześć wagonów spadła do rzeki Poprad. PKP musiało wymienić część torów i podkładów na docinku około ośmiuset metrów. W najbliższych dniach wagony mają być wyciągane z rzeki.

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