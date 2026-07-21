Sprawdzili ponad 1300 motocykli. Znowu posypały się mandaty

W sumie podczas jednodniowej akcji, którą zorganizowano w całym regionie, policjanci skontrolowali 1312 kierowców, którzy jechali motocyklami. Mundurowi wykryli 139 wykroczeń w ruchu drogowym, w tym 18 przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Ponadto zatrzymali 27 dowodów rejestracyjnych, głównie za zły stan techniczny jednośladu oraz brak aktualnych badań technicznych.

Na tym jednak lista grzechów skontrolowanych motocyklistów się nie skończyła. Policjanci zatrzymali też 10 kierowców, którzy nie mieli uprawnień do kierowania motocyklami. Wpadł też 1 motocyklista, który nie stosował się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

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Takie akcje małopolska policja organizuje co jakiś czas. Głównie w weekendy, kiedy tego typu pojazdów na drogach jest najwięcej. Od początku tego roku w całym regionie skontrolowano już ponad 12 500 motocyklistów. To o 33 procent więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym.

Apelujemy o rozsądek i rozwagę na drodze. W bieżącym roku na małopolskich drogach zginęło już 12 motocyklistów. To o 11 więcej niż w tym samym czasie roku ubiegłego. Głównymi przyczynami tych zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - informują małopolscy policjanci

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