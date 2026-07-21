Sprawdzili ponad 1300 motocykli. Znowu posypały się mandaty

W sumie podczas jednodniowej akcji, którą zorganizowano w całym regionie, policjanci skontrolowali 1312 kierowców, którzy jechali motocyklami. Mundurowi wykryli 139 wykroczeń w ruchu drogowym, w tym 18 przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Ponadto zatrzymali 27 dowodów rejestracyjnych, głównie za zły stan techniczny jednośladu oraz brak aktualnych badań technicznych.
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Na tym jednak lista grzechów skontrolowanych motocyklistów się nie skończyła. Policjanci zatrzymali też 10 kierowców, którzy nie mieli uprawnień do kierowania motocyklami. Wpadł też 1 motocyklista, który nie stosował się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.
Takie akcje małopolska policja organizuje co jakiś czas. Głównie w weekendy, kiedy tego typu pojazdów na drogach jest najwięcej. Od początku tego roku w całym regionie skontrolowano już ponad 12 500 motocyklistów. To o 33 procent więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym.
Apelujemy o rozsądek i rozwagę na drodze. W bieżącym roku na małopolskich drogach zginęło już 12 motocyklistów. To o 11 więcej niż w tym samym czasie roku ubiegłego. Głównymi przyczynami tych zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - informują małopolscy policjanci
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