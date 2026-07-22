To wyjątkowy tydzień dla mieszkańców Nowego Sącza. Trwa Święto Dzieci Gór

Michał Rejduch
2026-07-22 12:05

Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu na półmetku. Do soboty, 25 lipca można jeszcze zapoznać się z kulturą ludową zespołów z Polski i towarzyszącym im grupom folklorystycznym, między innymi z Panamy, Chorwacji, Gruzji, czy Słowacji. Dla mieszkańców Nowego Sącza to bardzo wyjątkowe spotkania.

Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu 

Po raz 33. do Nowego Sącza przyjechały zespoły prezentujące kulturę regionalną z różnych zakątków z Polski. Towarzyszą im grupy zagraniczne. Zespoły tworzą pary. Wspólnie spędzają czas, koncertują w regionie, a ich członkowie zawierają nowe przyjaźnie. To główna idea Święta Dzieci Gór. W tegorocznej imprezie uczestniczy około 400 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Do tego dochodzą opiekunowie i instruktorzy. Festiwal trwa siedem dni. Mieszkańcy Nowego Sącza chętnie przychodzą oglądać krótkie prezentacje, które w tym roku odbywają się na dziedzińcu MCK Sokół w Nowym Sączu o godzinie 11, a koncerty główne odbywają się o godzinie 18 w hali MOSiR. 

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Festiwal jest organizowany od 1992 roku. Nawiązuje on do Święta Gór, które było organizowane w przedwojennej Polsce. Impreza na dobre wpisała się w kalendarz kulturalny Nowego Sącza. W trakcie festiwalu uczestnicy koncertują nie tylko w Nowym Sączu, ale też w innym miejscowościach w powiecie.

Dzieci w strojach ludowych na scenie MCK Sokół. O Święcie Dzieci Gór przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
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