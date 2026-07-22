To wyjątkowy tydzień dla mieszkańców Nowego Sącza. Trwa Święto Dzieci Gór

Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu

Po raz 33. do Nowego Sącza przyjechały zespoły prezentujące kulturę regionalną z różnych zakątków z Polski. Towarzyszą im grupy zagraniczne. Zespoły tworzą pary. Wspólnie spędzają czas, koncertują w regionie, a ich członkowie zawierają nowe przyjaźnie. To główna idea Święta Dzieci Gór. W tegorocznej imprezie uczestniczy około 400 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Do tego dochodzą opiekunowie i instruktorzy. Festiwal trwa siedem dni. Mieszkańcy Nowego Sącza chętnie przychodzą oglądać krótkie prezentacje, które w tym roku odbywają się na dziedzińcu MCK Sokół w Nowym Sączu o godzinie 11, a koncerty główne odbywają się o godzinie 18 w hali MOSiR.

POSŁUCHAJ: Sądeczanie o Święcie Dzieci Gór

Festiwal jest organizowany od 1992 roku. Nawiązuje on do Święta Gór, które było organizowane w przedwojennej Polsce. Impreza na dobre wpisała się w kalendarz kulturalny Nowego Sącza. W trakcie festiwalu uczestnicy koncertują nie tylko w Nowym Sączu, ale też w innym miejscowościach w powiecie.