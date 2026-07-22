Kontrolerzy ruszyli w teren. Sprawdzają sieci wodociągowe i kanalizacyjne!

Od początku 2026 roku Sądeckie Wodociągi przeprowadziły już w sumie 989 kontroli w zakresie między innymi nielegalnego odprowadzania ścieków, wód opadowych, a także poboru wody poza licznikiem. Wielu nieuczciwych klientów udało się namierzyć.

Skala wykrytych nieprawidłowości wskazuje, że działania sprawdzające mają sens. Ponad 16 procent wszystkich kontroli zakończyło się ujawnieniem nielegalnych praktyk. Przykładem jest wpinanie rynien do sieci sanitarnej. W takim przypadku grzywna finansowa może sięgać maksymalnie 10 tysięcy złotych – informuje spółka Sądeckie Wodociągi

Na wpięcia rynien do sieci sanitarnej kontrolerzy Sądeckich Wodociągów natrafiali w co dziesiątym budynku. Dużo było też braku zgłoszenia kanalizacji sanitarnej w ramach prowadzonych inwestycji budowlanych

Tam, gdzie wykryto naruszenia prawa właściciele posesji muszą przywrócić instalacje do stanu spełniającego obowiązujące przepisy, a także pokryć koszty nielegalnego działania.

Od początku roku zawarto 38 ugód na łączną kwotę 121 900 złotych w tym 57 500 zł w ramach niewłaściwego odprowadzania wód opadowych. W sytuacjach, w których klienci odrzucają ugodę, sprawa jest kierowana do odpowiednich organów, w tym także do prokuratury - dodaje spółka Sądeckie Wodociągi

Sądeckie Wodociągi przypominają, że nielegalne korzystanie z sieci wodno-kanalizacyjnej ma swoje konkretne konsekwencje. To wyższe koszty funkcjonowania spółki, które obciążają także pozostałych klientów przedsiębiorstwa. W przypadku wód opadowych koszty te dotyczą dodatkowych opłat środowiskowych, a także konieczności przepompowywania "deszczówki" przez instalację do oczyszczania ścieków. Bardzo często wody opadowe niosą ze sobą elementy stałe, które mogą zatykać pompy lub doprowadzać do ich awarii lub nawet uszkodzeń.

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Nie bez znaczenia pozostają także kwestie zdrowotne i ekologiczne, które nabierają na sile w przypadku nielegalnego odprowadzania ścieków. Prowizoryczne instalacje nie spełniają żadnych wymogów, a sposób odprowadzania nieczystości może wpływać na zdrowie osób zamieszkujących nie tylko sąsiednie gospodarstwa domowe. Dlatego spółka Sądeckie Wodociągi zapowiada, że takie kontrole będą kontynuowane.

Sądeckie Wodociągi dostarczają wodę do mieszkańców Nowego Sącza oraz gminy Stary Sącz, Nawojowa, Korzenna. Zajmują się też odprowadzaniem, oczyszczaniem i kontrolą ścieków. W sumie spółka zarządza siecią wodociągową o długości 930 kilometrów i kanalizacyjną o długości 940 kilometrów.

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