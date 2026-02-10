Duże pieniądze w Unii Europejskiej dla Sądecczyzny

Ogromna dotacja dla Nowego Sącza z Unii Europejskiej

Duże pieniądze z Unii Europejskiej trafiły do gmin i miast w regionie sądeckim. To 91 milionów złotych. Pieniądze pójdą między innymi na rewitalizację, ochronę powietrza oraz na kulturę. Jedną z największych dotacji otrzymał Nowy Sącz. To 56 milionów złotych na rewitalizację Rynku Maślanego. Promesy przyznano przedstawicielom gmin w nowo wyremontowanym Branżowym Centrum Umiejętności w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońska 61.

Polonez na Rynku w Nowym Sączu

To są pieniądze na rewitalizację przede wszystkim, ale też na pokrycie kosztów ekodoradców w gminach i na kulturę. Miasto Nowy Sącz zgarnęło z tej puli najwięcej. To 56 milionów na rewitalizację tak zwanego rynku maślanego. To będzie zupełnie nowe miejsce, zupełnie nowy świat. Targowisko zmieni się nie do poznania — mówi wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski.

Pieniądze na różne inwestycje trafiły też do Łabowej, która będzie mogła zrobić remont ośrodka kultury. Krynicy-Zdrój otrzymała z kolei pieniądze na budowę ścieżki rowerowej łączącej gminę Krynica i gminę Łabowa. Gródek nad Dunajcem dostał pieniądze na utworzenie Straży Gminnej. Pieniądze trafiły również d gmin: Dobra oraz Piwniczna-Zdrój.