Okradł seniorkę ze Starego Sącza. Jest już za kratkami!

Cała historia zaczęła się 30 stycznia. Właśnie wtedy starsza mieszkanka gminy Stary Sącz odbierając telefon, usłyszała głos szlochającej kobiety, która powiedziała, że spowodowała wypadek. Seniorka uznała, że roztrzęsioną rozmówczynią jest jej wnuczka.

Kobieta poinformowała, że poszkodowana została zabrana do szpitala z ciężkimi obrażeniami i umiera, a żeby nie pójść do aresztu musi wpłacić 100 tysięcy złotych. Zdenerwowana całą sytuacją 89-latka obiecała pomoc. Wkrótce do jej domu przyszedł mężczyzna rzekomo będący adwokatem i odebrał 70 tys. złotych, które przygotowała seniorka – informuje Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu

Po pewnym czasie zaniepokojona kobieta postanowiła zadzwonić do córki, by zapytać czy u wnuczki już wszystko w porządku. Wtedy okazało się, że wcale nie było żadnego zdarzenia drogowego i po prostu została oszukana. Kobieta natychmiast powiadomiła o tym zdarzeniu policjantów komisariatu policji w Starym Sączu, którzy szybko ruszyli do akcji.

W efekcie funkcjonariusze wpadli na trop podejrzewanego mieszkańca województwa śląskiego, który przebywał na terenie Gdańska. 3 lutego 27-latek został zatrzymany przez tamtejszych policjantów, a następnie przekonwojowany do sądeckiej komendy - dodaje Basiaga

Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i posiadania narkotyków, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Zatrzymany na wyrok poczeka w areszcie, gdzie sąd wysłał go na 3 miesiące. Policja przyznaje, że sprawa ma charakter rozwojowy.

