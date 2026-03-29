Jarmark Wielkanocny w Miasteczku Galicyjskim. Rękodzieło i wędliny ze 160-letniego przepisu [ZDJĘCIA]

Jarmark Wielkanocny w Miasteczku Galicyjskim

Mimo pogody Jarmark Wielkanocny w Miasteczku Galicyjskim przyciągnął tłumy odwiedzających. Mieszkańcy Nowego Sącza i okolicy chętnie przyjechali zobaczyć, co prezentują lokalni twórcy i koła gospodyń. Impreza jest okazją nie tylko do obejrzenia, ale też kupienia lokalnych produktów, czy ozdób na świąteczny stół. A tych nie brakuje. Można wybierać, oglądać, a nawet degustować. Na stoiskach wystawcy pokazują Świąteczne wypieki – pyszne mazurki, baby i serniki, które zachwycają każdego smakosza, świeże, aromatyczne chleby i bułki, przetwory owocowe czy miody.

Mamy kiełbasy, boczki i wędliny domowe ze 180-letniego przepisu mojego prapradziadka. Zacząłem bawić się właśnie w takie wyroby regionalne. To są jeszcze starodawne przepisy, w których miary podawane były w kwartach. Także to jest bardzo unikalny smak – powiedział nam jeden z wystawców, który przyjechał na jarmark ze Szczawnicy. – Upiekłyśmy 40 blach ciast. Do tego babeczki, rureczki, ciasteczka różnego rodzaju. Każda koleżanka z koła gospodyń piekła przeważnie trzy, cztery ciasta. Były one pieczone w sobotę, część było pieczonych piątek. Czyli wszystko na świeżo. Chleby wczoraj na wieczór pieczone świeżutkie były ciepłe jeszcze. I ruch jest, jak widać. Cieszymy się, że po prostu stali klienci do nas wracają, czyli ciasta smakują – mówi Urszula Urban, z koła gospodyń w Miłkowej.

Wielkanocne Atrakcje dla Dzieci – Warsztaty, Zabawy i Spektakl!

Jarmark Wielkanocny w Miasteczku Galicyjskim potrwa do godziny 16. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych gościach. Dla nich zaplanowano warsztaty artystyczne, a na nich tworzenie wiosennych wianków, dekorację palm, czy dekorowanie lukrem wielkanocnych ciastek.