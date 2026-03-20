Jarmarki wielkanocne ruszają w naszym regionie. Gdzie się wybrać?

Na tradycyjnych jarmarkach wielkanocnych można zobaczyć i kupić wszystko to co z tymi świętami jest związane. Są nie tylko regionalne przysmaki, ale też przeróżne ozdoby i dekoracje. Przy okazji jarmarków organizowane są też konkursy, pokazy czy inne wydarzenia, które pozwalają poczuć atmosferę Świąt Wielkanocnych.

Już w ten weekend, 22 marca na jarmark wielkanocny można wybrać się do Mszany Dolnej oraz do Zagrody Maziarskiej w Łosiu koło Gorlic. W ten weekend na wielkanocny kiermasz rękodzieła artystycznego zaprasza też Muszyna – Zdrój. To miasteczko warto odwiedzić 21 marca. Stoiska znajdziemy w dworze starostów przy ulicy Kity.

Dzień później, bo 27 marca ruszy Nowosądecki Jarmark Wielkanocny. Na miejskim rynku będzie można poczuć świąteczną atmosferę, ale też zapoznać się z ofertą lokalnych wystawców. Na zwiedzających będą czekać stoiska z rękodziełem i dekoracjami wielkanocnymi, regionalne produkty oraz tradycyjne wyroby.

Wielkanocnego jarmarku nie zabraknie też w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. To miejsce warto odwiedzić 29 marca. Znajdziemy tam wszystko, co jest potrzebne na świąteczny stół. Na najmłodszych będą czekać zabawy i warsztaty artystyczne, a także spektakl teatralny.

Ci, którzy szukają tradycyjnych ozdób i przysmaków na wielkanocny stół mogą się też wybrać do Starego Sącza. Tam jarmark wielkanocny zaplanowano 28 marca od godziny 8:00 do 17:00 na ulicy Kazimierza Wielkiego.

W regionie sądeckim na tradycyjny kiermasz wielkanocny zaprasza też Piwniczna Zdrój. Będą świąteczne przysmaki, dekoracje, ale też konkurs palm wielkanocnych, spotkanie z zającem czy przeróżne warsztaty. Jarmark wielkanocny w Piwnicznej startuje 29 marca o godzinie 08:00 i potrwa do 14:00.

W planach na przyszły weekend warto też zaznaczyć Lipnicę Murowaną w regionie bocheńskim. To właśnie tam co roku jest organizowany największy konkurs palm w Polsce. Na tamtejszym rynku można oglądać konstrukcje, które mają nawet kilkanaście metrów wysokości. Przy tej okazji jest też organizowany kiermasz. Konkurs Palm w Lipnicy Murowanej już 29 marca. Mierzenie palm zaczyna się o godzinie 07:30, a zwycięzcę poznamy o 13:00.

