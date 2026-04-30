Jest kolejny ważny przetarg. Powstanie 6 tuneli i gigantyczna estakada

Firma, która wygra przetarg będzie musiała zbudować 13 kilometrów torów, ale też sześć tuneli oraz liczne estakady i mosty. Dla podróżnych powstanie nowa stacja kolejowa Kasina Wielka Północna. Perony będą w pełni dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a przejście podziemne wyposażone w pochylnie i windę zapewni łatwy dostęp do pociągu. Powstaną też wiadukty i skrzyżowania bezkolizyjne, które usprawnią lokalną komunikację w sąsiedztwie torów.

Ten fragment projektu „Podłęże-Piekiełko” jest jednym z najbardziej skomplikowanych pod względem inżynieryjnym. Jego sprawną realizację ułatwią nam bogate doświadczenia, które jako inwestor zdobywamy na obecnie realizowanych częściach tej inwestycji – mówi Mateusz Wanat, dyrektor regionu południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA

Wspomniany odcinek jest jednym z najważniejszych, bo właśnie tam spotkają się tory budowane od północy, wschodu i zachodu. Dzięki łącznicy Porąbka – Stróża pociągi będą mogły sprawnie kursować na trasie z Zakopanego w kierunku Nowego Sącza. Budowa będzie kosztować blisko 1,9 miliarda złotych. Całość ma być gotowa w 38 miesięcy.

Cała linia, która połączy Kraków i Podhale z Nowym Sączem będzie składać się z przebudowanej i zelektryfikowanej około 75 kilometrowej trasy Chabówka–Nowy Sącz oraz ze zbudowanej od nowa 58 kilometrowej linii, która połączy Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Dzięki temu najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków–Nowy Sącz w około 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut. Trasa będzie otwierana etapami. Na pierwszym odcinku z Nowego Sącza do Marcinkowic pociągi maja się pojawić jeszcze przed wakacjami.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]