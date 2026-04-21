Uczniowie tej szkoły jadą do Warszawy na zaproszenie Prezydenta Karola Nawrockiego

Odbiorą flagę od prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Uczniowie Zespołu Szkół numer 2 im Sybiraków z Nowego Sącza zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na obchody Dnia Flagi. Pojedzie tam 13 osób, a w uroczystości weźmie udział sześcioro z nich. Do Warszawy pojedzie cały zespół, który wygrał przegląd musztry klas wojskowych w Wadowicach. Ma to być nagroda za osiągnięcia. Wyjazd udało się zorganizować przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Nowego Sącza. Takie zaproszenie dla szkoły to ogromne wyróżnienie.

Jest to dla nas spore zaskoczenie, bo w ogóle się nie spodziewaliśmy, że coś takiego się będzie działo. Bardzo cieszymy się, że kolejny raz jesteśmy dostrzegani za naszą działalność i to na szczeblu takim już najwyższym. U uroczystości udział będzie brało trzech uczniów ze sztandarem szkoły, trzech uczniów będzie odbierało tę flagę. No na pewno wyeksponujemy ją na terenie szkoły w sposób godny, no bo nie każdy może się pochwalić takim wyróżnieniem. Jesteśmy jedną szkołą w Małopolsce, która ma, a w Sączu to na pewno. To pierwsze tego typu wyróżnienie, jeżeli chodzi o ten szczebel prezydencki. Buduje To jeszcze bardziej prestiż szkoły i pokazuje, że to, co robimy, jest dostrzegane właśnie na szczeblu centralnym – powiedział Radiu Eska dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski.

Zespół Szkół numer 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu jest jedyną szkołą z miasta i z Małopolski, która została zaproszona na obchody Dnia Flagi przed Pałacem Prezydenckim. Uczniowie razem z nauczycielami w trakcie pobytu w stolicy chcą zwiedzić najważniejsze miejsca związane z historią Polski, między innymi Gród Nieznanego Żołnierza.