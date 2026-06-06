Weekend w górach TAK, ale dobrze zaplanowany i przemyślany! Przypominają służby

Musimy pamiętać, że w górach nawet tych niższych także może być niebezpiecznie. Dlatego przed wyjściem na szlak wszystko dokładnie sprawdźmy i zaplanujmy. Na początek warto sprawdzić prognozę pogody i ostrzeżenia dla regionu, gdzie się wybieramy.

Na mapie trzeba też sprawdzić rodzaj i dokładny przebieg szlaku, a także zobaczyć, gdzie znajdują się schroniska, wiaty czy inne obiekty, w których możemy odpocząć lub schronić się przed deszczem, wiatrem czy burzą.

Wycieczkę rozpocznij od przygotowania trasy biorąc pod uwagę szereg czynników, takich jak stopień trudności i długość trasy, poziom przygotowania i kondycji własnej oraz swoich towarzyszy. Zabierz ze sobą odpowiedni sprzęt i odzież, a także wysokoenergetyczną żywność oraz naładowany telefon komórkowy. Warto też powiadomić znajomych gdzie idziemy i jaką trasą, a także kiedy planujemy wrócić - przypomina Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

W górach poruszajmy się tylko oznakowanymi szlakami i stosujmy się do tablic informacyjnych. Nigdy nie podchodźmy do dzikich zwierząt oraz nie dokarmiajmy ich. Nie zostawiajmy również po sobie śmieci.

QUIZ. Wiosenne przysłowia. Każdy zna odpowiedź na pierwsze pytanie, ale jedna jaskółka wiosny nie czyni! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jaki ptak nie czyni wiosny? pustułka kukułka jaskółka Następne pytanie

Nie możemy też zapominać, że pogoda w górach potrafi zmienić się w kilka minut. Słoneczny poranek nie oznacza, że tak będzie przez cały dzień. Wiosną i latem w górach szczególnie trzeba uważać na burze, które często niosą ze sobą deszcz i silny wiatr. To może mocno utrudnić szybkie zejście ze szlaku w bezpieczne miejsce.

A jeżeli burza już zaskoczy nas na szlaku, to nie panikujmy, zejdźmy z grani i szczytów, unikajmy samotnych drzew, skał, metalowych elementów, cieków wodnych, nie chowajmy się pod drzewami, odłóżmy metalowe przedmioty i kijki trekkingowe, zachowajmy odstęp od innych osób – przypominają ratownicy Krynickiej Grupy GOPR.

Na górską wycieczkę zabierzmy też naładowany telefon komórkowy, a w nim zapisany numer do górskich ratowników. To 601-100-300 lub 985. Warto też na smartfon pobrać aplikację Ratunek, która ułatwia kontakt z górskimi ratownikami.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!