Weekend w górach TAK, ale dobrze zaplanowany i przemyślany! Przypominają służby

Musimy pamiętać, że w górach nawet tych niższych także może być niebezpiecznie. Dlatego przed wyjściem na szlak wszystko dokładnie sprawdźmy i zaplanujmy. Na początek warto sprawdzić prognozę pogody i ostrzeżenia dla regionu, gdzie się wybieramy.
Na mapie trzeba też sprawdzić rodzaj i dokładny przebieg szlaku, a także zobaczyć, gdzie znajdują się schroniska, wiaty czy inne obiekty, w których możemy odpocząć lub schronić się przed deszczem, wiatrem czy burzą.
Wycieczkę rozpocznij od przygotowania trasy biorąc pod uwagę szereg czynników, takich jak stopień trudności i długość trasy, poziom przygotowania i kondycji własnej oraz swoich towarzyszy. Zabierz ze sobą odpowiedni sprzęt i odzież, a także wysokoenergetyczną żywność oraz naładowany telefon komórkowy. Warto też powiadomić znajomych gdzie idziemy i jaką trasą, a także kiedy planujemy wrócić - przypomina Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu
W górach poruszajmy się tylko oznakowanymi szlakami i stosujmy się do tablic informacyjnych. Nigdy nie podchodźmy do dzikich zwierząt oraz nie dokarmiajmy ich. Nie zostawiajmy również po sobie śmieci.
Nie możemy też zapominać, że pogoda w górach potrafi zmienić się w kilka minut. Słoneczny poranek nie oznacza, że tak będzie przez cały dzień. Wiosną i latem w górach szczególnie trzeba uważać na burze, które często niosą ze sobą deszcz i silny wiatr. To może mocno utrudnić szybkie zejście ze szlaku w bezpieczne miejsce.
A jeżeli burza już zaskoczy nas na szlaku, to nie panikujmy, zejdźmy z grani i szczytów, unikajmy samotnych drzew, skał, metalowych elementów, cieków wodnych, nie chowajmy się pod drzewami, odłóżmy metalowe przedmioty i kijki trekkingowe, zachowajmy odstęp od innych osób – przypominają ratownicy Krynickiej Grupy GOPR.
Na górską wycieczkę zabierzmy też naładowany telefon komórkowy, a w nim zapisany numer do górskich ratowników. To 601-100-300 lub 985. Warto też na smartfon pobrać aplikację Ratunek, która ułatwia kontakt z górskimi ratownikami.
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