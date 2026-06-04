Ruszyła walka o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Nowy Sącz też kręci kilometry!

Rywalizacja jak zawsze podzielona jest na dwie części. Etapem pierwszym był trening, który rozpoczął się 21 marca i trwał do 21 maja. Po kilku dniach przerwy przyszedł czas na główną rywalizację. Ten etap potrwa do końca czerwca.

Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Do zabawy może przyłączyć się każdy. Potrzebny jest telefon z systemem Android lub iOS, na który trzeba pobrać bezpłatną aplikację o nazwie Aktywne Miasta. Później trzeba się zarejestrować, wybrać miasto dla którego kręcimy kilometry i możemy ruszać. Ważne, żeby przed każdą jazdą na rowerze włączyć aplikację GPS w telefonie. Dzięki temu przejechane kilometry nam się zapiszą.

Warto dodać, że rowerzyści kilometry kręcą nie tylko dla miasta, ale też dla siebie. Nagrody, które w tym roku w Nowym Sączu czekają na fanów dwóch kółek są warte w sumie 40 tysięcy złotych. Za pierwsze miejsce można zdobyć 1500 złotych, za drugie 1000 złotych, a za trzecie 500 złotych. Jest też wiele innych nagród rzeczowych. Każdy rowerzysta, który dla Nowego Sącza przejedzie tysiąc kilometrów, dostanie też profesjonalną rowerową koszulkę przygotowaną specjalnie na tegoroczną akcję.

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Nowy Sącz o Puchar Rowerowej Stolicy Polski walczy już od kilku lat. W 2025 roku sądeczanie przejechali w sumie ponad 416 tysięcy kilometrów, a do akcji przyłączyło się aż 742 rowerzystów. W kategorii miast liczących od 65 do 100 tysięcy mieszkańców Nowy Sącz zajął 2 miejsce, natomiast w klasyfikacji generalnej przypadło nam miejsce 9. W 2025 roku Rowerową Stolicą Polski zostały Puławy.

Do tegorocznej edycji akcji zgłosiło się aż 250 samorządów z całej Polski. To blisko 50 więcej niż rok temu. W samym tylko treningu wzięło udział blisko 20 tysięcy rowerzystów, którzy w sumie przejechali ponad 5,5 miliona kilometrów.

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