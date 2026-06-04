Ruszyła walka o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Nowy Sącz też kręci kilometry!

Rywalizacja jak zawsze podzielona jest na dwie części. Etapem pierwszym był trening, który rozpoczął się 21 marca i trwał do 21 maja. Po kilku dniach przerwy przyszedł czas na główną rywalizację. Ten etap potrwa do końca czerwca.
Do zabawy może przyłączyć się każdy. Potrzebny jest telefon z systemem Android lub iOS, na który trzeba pobrać bezpłatną aplikację o nazwie Aktywne Miasta. Później trzeba się zarejestrować, wybrać miasto dla którego kręcimy kilometry i możemy ruszać. Ważne, żeby przed każdą jazdą na rowerze włączyć aplikację GPS w telefonie. Dzięki temu przejechane kilometry nam się zapiszą.
Warto dodać, że rowerzyści kilometry kręcą nie tylko dla miasta, ale też dla siebie. Nagrody, które w tym roku w Nowym Sączu czekają na fanów dwóch kółek są warte w sumie 40 tysięcy złotych. Za pierwsze miejsce można zdobyć 1500 złotych, za drugie 1000 złotych, a za trzecie 500 złotych. Jest też wiele innych nagród rzeczowych. Każdy rowerzysta, który dla Nowego Sącza przejedzie tysiąc kilometrów, dostanie też profesjonalną rowerową koszulkę przygotowaną specjalnie na tegoroczną akcję.
Nowy Sącz o Puchar Rowerowej Stolicy Polski walczy już od kilku lat. W 2025 roku sądeczanie przejechali w sumie ponad 416 tysięcy kilometrów, a do akcji przyłączyło się aż 742 rowerzystów. W kategorii miast liczących od 65 do 100 tysięcy mieszkańców Nowy Sącz zajął 2 miejsce, natomiast w klasyfikacji generalnej przypadło nam miejsce 9. W 2025 roku Rowerową Stolicą Polski zostały Puławy.
Do tegorocznej edycji akcji zgłosiło się aż 250 samorządów z całej Polski. To blisko 50 więcej niż rok temu. W samym tylko treningu wzięło udział blisko 20 tysięcy rowerzystów, którzy w sumie przejechali ponad 5,5 miliona kilometrów.
Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!