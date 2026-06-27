Ruszają wakacje. Małopolska jest przygotowana do najazdu turystów!

Wakacje to z jednej strony czas odpoczynku dla tysięcy uczniów, a z drugiej to czas, kiedy więcej pracy mają służby, które za nasze bezpieczeństwo odpowiadają. Wojewoda małopolski, który nadzoruje ich prace przekonuje, że wszystko jest przygotowane i zapięte na ostatni guzik.

Małopolska to wciąż jeden z najchętniej odwiedzanych regionów w kraju, a co za tym idzie służby muszą być nieustannie w gotowości. Ale potwierdzam. Jesteśmy odpowiednio przygotowani na rozpoczynający się sezon letni. O bezpieczeństwo turystów i mieszkańców regionu jak zawsze będą dbać policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Służby będzie można spotkać wszędzie tam, gdzie turystów będzie najwięcej. W górach i nad wodą - zapewnia wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej

Na czas wakacji jak co roku będą uruchomione posterunki sezonowe nad największymi jeziorami w regionie. Między innymi nad jeziorem Dobczyckim, Rożnowskim, Czorsztyńskim i Mucharskim. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ma do swojej dyspozycji 22 jednostki pływające, w tym 2 skutery wodne. Policjantów nie zabraknie też na drogach. Mundurowi będą się przyglądać nie tylko kierowcom, ale też osobom, które jeżdżą hulajnogami elektrycznymi czy rowerami.

W pełnej gotowości są też strażacy, którzy cały czas sprawdzają obiekty, w których będą wypoczywać dzieci. Takie kontrole będą przeprowadzane także trakcie trwania turnusów. Podobnie jak w latach ubiegłych PSP będzie kontrolować obozy harcerskie, które są szczególnie narażone na zmiany pogodowe. Sprawdzana będzie między innymi drożność dróg dojazdowych, możliwość ewakuacji w miejsce bezpieczne, w tym plany ewakuacji i znajomość zasad ewakuacji przez osoby do tego wyznaczone, jak również sposób zapewnienia środków łączności.

Quiz. Wesele w PRL-u. Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny Pytanie 1 z 13 Gdzie najczęściej organizowano przyjęcia weselne w czasach PRL-u? W luksusowych hotelach W remizach, świetlicach i domach rodzinnych W centrach konferencyjnych Następne pytanie

W wakacje wolnego nie mają też pracownicy małopolskiego kuratorium oświaty, które nadzoruje organizację wypoczynku na obszarze województwa. Kuratorium między innymi zbiera informacje o warunkach wypoczynku, przeprowadza kontrole, a także umieszcza zgłoszenia wypoczynku w bazie prowadzonej przez ministra edukacji.

Mówi Grzegorz Kuraś z hotelu Prezydent w Krynicy i Tomasz Pasieka z PKL Jaworzyna Krynicka

W terenie będzie też działać Państwowa Inspekcja Sanitarna. Inspektorzy zadbają o to, aby dzieci spędzały czas bezpiecznie i zdrowo. Kontrolowany będzie stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, przestrzeganie czystości, podstawowych zasad higieny, warunki bezpieczeństwa żywności czy zapewnienie opieki medycznej. Inspektorzy będą też sprawdzać baseny, kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie szczególny nacisk położy na kontrole autobusów przewożących dzieci na kolonie, obozy, wycieczki i inne formy wypoczynku. inspektorzy weryfikować będą między innymi stan techniczny pojazdów, uprawnienia kierowców i przewoźników, przestrzeganie norm czasu pracy i odpoczynku oraz stan trzeźwości kierujących.

Okres wakacji to czas częstych wyjazdów. W zaplanowaniu trasy pomogą zarządcy poszczególnych dróg. Na stronie internetowej GDDKiA w zakładce „serwis dla kierowców” można znaleźć aktualne informację o warunkach na drodze oraz informacje o wszelkich utrudnieniach. Całodobowo działa też informacja drogowa GDDKiA. Można dzwonić pod numer 19 111. Podobne informacje, ale o drogach wojewódzkich znajdziemy w zakładce „utrudnienia w ruchu” na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!