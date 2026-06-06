Młodzi piłkarze najlepszych europejskich drużyn w Starym Sączu [ZDJĘCIA]

Młodzi piłkarze europejskich drużyn grają w Starym Sączu

Stary Sącz po raz 15. gości zawodników dziecięcych akademii piłkarskich z całego świata. Przyjechały tu drużyny z Chorwacji, Portugalii, Hiszpanii, Ukrainy, Słowacji, ale też z najpopularniejszych piłkarskich klubów z Polski. Można zobaczyć młodych zawodników Jagiellonii Białystok, Wisły Kraków, Cracovii, czy Sandecji Nowy Sącz. W tym roku na turniej zjechało 36 dziecięcych akademii piłkarskich.

Jest wysoki poziom, to nieliczny turniej w całej europie, który gromadzi tak wiele krajów i przedstawicieli najlepszych akademii piłkarskich szkolących w Europie. Mamy tu FC Barcelona, Lokomotiv Zagrzeb, Olimpic Lion. To jest turniej dla młodych piłkarzy. Oni ze sobą rywalizują, ale też rozmawiają, zawiązują się przyjaźnie – mówi organizator Tomasz Popiela.

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Rozgrywki odbywają się na boisku w Starym Sączu przy ul. Bandurskiego. Finał w niedzielę, 7 czerwca o godzinie 17. Zwycięską drużyną poznamy półtorej godziny później.