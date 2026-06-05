Jak doszło do katastrofy śmigłowca pod Limanową? Są wstępne ustalenia

Michał Rejduch
2026-06-05 13:51

Są wstępne przyczyny wypadku śmigłowca pod Limanową. Maszyna rozbiła się w nocy ze środy na czwartek w rejonie góry Lubogoszcz. Zginął 30-letni pilot. Śledztwo prowadzi prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.

Katastrofa śmigłowca w Beskidzie Wyspowym

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Autor: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie/ Materiały prasowe

Śledczy mają już pierwsze ustalenia, co mogło doprowadzić do wypadku. Oględziny miejsca zdarzenia trwały kilkanaście godzin. Na miejscu pracowali policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji z Krakowa o Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. W oględzinach uczestniczyli również eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Wstępnie ustalono, że do katastrofy mogła się przyczynić zła pogoda oraz zbyt duża prędkość, z jaką leciał śmigłowiec.

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Z dotychczasowych wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata orientacji przez pilota, spowodowana panującymi warunkami atmosferycznymi, znacznym zamgleniem oraz porą nocną. Do zaistnienia wypadku mogła przyczynić się również duża prędkość śmigłowca. Powyższe ustalenia mają charakter wstępny i będą podlegały dalszej weryfikacji w toku prowadzonego śledztwa. Śmigłowiec nie był wyposażony w rejestrator parametrów lotu, tzw. czarną skrzynkę. Zabezpieczone dane z urządzeń pokładowych wskazują, że prędkość statku powietrznego w chwili zderzenia przekraczała 200 km/h – mówi Justyna Rataj – Mykietyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

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Wrak śmigłowca zostanie poddany szczegółowym badaniom i oględzinom przez biegłych oraz ekspertów zajmujących się badaniem wypadków lotniczych. W katastrofie zginął były siatkarz jednego z chełmieckich klubów Błażej Czarnecki. 30- latek w 2023 roku skończył karierę siatkarską. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że śmigłowiec wykonywał lot o charakterze komercyjnym i wracał z terytorium Węgier. Był zgłoszony do właściwych służb ruchu lotniczego, a pilot posiadał wymagane licencje i uprawnienia do wykonywania lotów tego rodzaju.

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katastrofa śmigłowca
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