Historia czarownicy Oryny z Tylicza opowiedziana spektaklem. Prapremiera w skansenie

Michał Rejduch
2026-06-05 13:00

Nietypowy spektakl odbędzie się w nowosądeckim skansenie. Będzie to sztuka, która opowie legendę czarownicy Oryny, która mieszkała w Tyliczu koło Krynicy. Spektakl będzie wędrował razem z widzami po skansenie, a za scenografię posłużą zabytkowe obiekty.

Fragment spektaklu na plantach w Nowym Sączu

i

Autor: Michał Rejduch Fragment spektaklu na plantach w Nowym Sączu

Teatr Tej Ziemi zaprasza na dziwowisko 

Będzie to już trzeci taki plenerowy spektakl, który przygotował Teatr Tej Ziemi. Opowieść jest inspirowana historią życia Oryny Pawliszanki, kobiety uznanej za czarownicę i skazanej na śmierć w procesie o czary. Dziwowisko, bo tak nazywają tę formę sztuki twórcy, swoją prapremierę będzie mieć już 7 czerwca w Sądeckim Parku Etnograficznym. Wszystko rozpocznie się o godzinie 16 w pobliżu zabytkowego kościoła przy wejściu od Miasteczka Galicyjskiego. W rolę Oryny wcieli się Karolina Fortuna.

Polecany artykuł:

Duża inwestycja ANS. W tym budynku będzie SOR, nowoczesne laboratoria i sale wy…

To jest oczywiście spektakl wędrowny. Pejzaże ze Skansenu tak nas urzekły, że rzeczywiście zaprosiły nas do podróży, a my zapraszamy widzów. Zawsze, jak na wszystkie nasze wydarzenia, zachęcamy naszych widzów do zabrania wygodnych butów i siedzisk. Koców, karimat przydadzą się na pewno. To jest niezwykła historia o empatii przede wszystkim i która ma za zadanie empatię w nas budzić. Łączy pieśni tradycyjne, muzykę na żywo, ruch, baśniowe obrazy i rytuał. Prowadzi widzów przez historię narodzin, oskarżenia, rozdarcia i powrotu — ku pytaniu, czy wspólnota potrafi uznać własny błąd i odzyskać więź – mówiła podczas konferencji prasowej zapowiadającej spektakl, Karolina Fortuna.

Sonda
Często chodzisz do teatru?

Historię Oryny od wielu lat dokumentuje Janusz Kieblesz. To głównie za jego sprawą historia zostanie przypomniana przez aktorów.  Przez lata mieszkańcy Tylicza powtarzali legendę o Orynie. Okazało się jednak, że zielarka żyła naprawdę. Wszystko zanotowane jest w księgach sądowych, które znajdują się w Archiwum Narodowym w Krakowie. Spektakl „Oryna. Czarownica” będzie można zobaczyć także podczas Festiwalu Teatru Tej Ziemi, który odbędzie się od 18 do 21 czerwca w Miasteczku Galicyjskim i Skansenie.

Zakończyła się przebudowa linii kolejowej Nowy Sącz - Marcinkowice
Galeria zdjęć 14
Nowy Sącz Radio ESKA Google News
nowy sącz wiadomości
Nowy Sącz
sztuka
sztuka teatralna