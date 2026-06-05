Historia czarownicy Oryny z Tylicza opowiedziana spektaklem. Prapremiera w skansenie

Teatr Tej Ziemi zaprasza na dziwowisko

Będzie to już trzeci taki plenerowy spektakl, który przygotował Teatr Tej Ziemi. Opowieść jest inspirowana historią życia Oryny Pawliszanki, kobiety uznanej za czarownicę i skazanej na śmierć w procesie o czary. Dziwowisko, bo tak nazywają tę formę sztuki twórcy, swoją prapremierę będzie mieć już 7 czerwca w Sądeckim Parku Etnograficznym. Wszystko rozpocznie się o godzinie 16 w pobliżu zabytkowego kościoła przy wejściu od Miasteczka Galicyjskiego. W rolę Oryny wcieli się Karolina Fortuna.

To jest oczywiście spektakl wędrowny. Pejzaże ze Skansenu tak nas urzekły, że rzeczywiście zaprosiły nas do podróży, a my zapraszamy widzów. Zawsze, jak na wszystkie nasze wydarzenia, zachęcamy naszych widzów do zabrania wygodnych butów i siedzisk. Koców, karimat przydadzą się na pewno. To jest niezwykła historia o empatii przede wszystkim i która ma za zadanie empatię w nas budzić. Łączy pieśni tradycyjne, muzykę na żywo, ruch, baśniowe obrazy i rytuał. Prowadzi widzów przez historię narodzin, oskarżenia, rozdarcia i powrotu — ku pytaniu, czy wspólnota potrafi uznać własny błąd i odzyskać więź – mówiła podczas konferencji prasowej zapowiadającej spektakl, Karolina Fortuna.

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Historię Oryny od wielu lat dokumentuje Janusz Kieblesz. To głównie za jego sprawą historia zostanie przypomniana przez aktorów. Przez lata mieszkańcy Tylicza powtarzali legendę o Orynie. Okazało się jednak, że zielarka żyła naprawdę. Wszystko zanotowane jest w księgach sądowych, które znajdują się w Archiwum Narodowym w Krakowie. Spektakl „Oryna. Czarownica” będzie można zobaczyć także podczas Festiwalu Teatru Tej Ziemi, który odbędzie się od 18 do 21 czerwca w Miasteczku Galicyjskim i Skansenie.