Duża inwestycja ANS. W tym budynku będzie SOR, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe

Michał Rejduch
2026-06-03 7:21

Kończy się budowa nowego budynku Akademii Nauk Stosowanych. Taki gmach pojawił się przy ulicy Kościuszki. W tym miesiącu mają się zakończyć prace.

Nowy budynek ANS

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Autor: Michał Rejduch Nowy budynek ANS

Nowy budynek ANS. Co w nim się znajdzie? 

Budynek powstał przy istniejącym już budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. W czerwcu tego roku mają zakończyć się prace budowlane. Zanim jednak w obiekcie pojawią się studenci minie trochę czasu. Na wyposażenie, przystosowanie pomieszczeń i urządzenie całego budynku uczelnia daje sobie dwa lata. Pojawią się tam nowoczesne laboratoria, dokładnie odwzorowane sale operacyjne, a nawet Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wszystko po to, żeby studenci kierunków o profilach medycznych lepiej byli przygotowani do wykonywania swojego zawodu.

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Budynek jest skończony. Do połowy czerwca ma być stan surowy zamknięty, czyli elewacje surowe, okna, drzwi z wyjątkiem drzwi głównych. Będziemy próbowali szukać dofinansowanie po to, aby tę inwestycję kontynuować. W tym budynku znajdą się sale wykładowe, duża aula i sale dużej wierności typu SOR, Izba Porodowa. Pojawią tam się również laboratoria związane z immunologią i laboratoria histopatologii oraz medycyny sądowej. To ma się tam pojawić jako rozbudowa zakładu anatomii – wyjaśnia rektor ANS Józef Ciuła.

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Wyposażanie budynku może potrwać nawet dwa lata. Umowę na budowę uczelnia podpisała w lipcu 2025 roku. Nowy budynek postawiono na terenie jednego z kortów tenisowych. Będzie to kolejny nowoczesny budynek Akademii Nauk Stosowanych. Trzy lata temu do nowej siedziby przeniósł się Wydział Nauk Ekonomicznych, rok temu uruchomiono nowe skrzydło Wydziału Nauk Humanistycznych.

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