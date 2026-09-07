Już mogą się wprowadzać. Pierwsi lokatorzy nowych bloków w Starym Sączu dostali klucze

Nowe bloki z mieszkaniami na wynajem w Starym Sączu powstały przy ulicy Podegrodzkiej. W sumie wyrosły tam dwa budynki, w których znajdują się 104 mieszkania. Zbudowano je w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Są przeznaczone dla osób, które z różnych powodów nie mogą kupić własnego mieszkania na rynku komercyjnym, ale stać ich na opłacenie czynszu.
To ważny krok dla Starego Sącza. Więcej mieszkań na wynajem oznacza większe możliwości dla osób i rodzin, które chcą mieszkać, pracować i planować swoją przyszłość właśnie tutaj. Chcemy, aby Stary Sącz był miejscem, w którym młodzi ludzie i rodziny mogą wiązać swoją przyszłość z naszą gminą. Dlatego podejmujemy konkretne działania, które zwiększają możliwości zamieszkania tutaj i budują dobre warunki do życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców – mówi Jacek Lelek Burmistrz
Przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu powstały 104 mieszkania o powierzchni od 25 do 67 metrów kwadratowych. Jako pierwsi klucze do nowych mieszkań dostaną Ci, którzy umowy najmu podpiszą w sierpniu.
Na tym jednak nie koniec, bo przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu planowana jest budowa kolejnych dwóch bloków w ramach SIM, w których znajdą się 92 mieszkania na wynajem. Lokale będą miały powierzchnię od 31 do 72 metrów kwadratowych.
Stary Sącz jest jedną z 16 gmin, które tworzą spółkę SIM Małopolska. Podobne bloki już powstały lub powstają między innymi w Brzesku, Tuchowie, Korzennej, Dąbrowie Tarnowskiej czy Ciężkowicach.
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