Już mogą się wprowadzać. Pierwsi lokatorzy nowych bloków w Starym Sączu dostali klucze

Nowe bloki z mieszkaniami na wynajem w Starym Sączu powstały przy ulicy Podegrodzkiej. W sumie wyrosły tam dwa budynki, w których znajdują się 104 mieszkania. Zbudowano je w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Są przeznaczone dla osób, które z różnych powodów nie mogą kupić własnego mieszkania na rynku komercyjnym, ale stać ich na opłacenie czynszu.

Posłuchaj burmistrza miasta, lokatorów i szefa spółki SIM Małopolska

To ważny krok dla Starego Sącza. Więcej mieszkań na wynajem oznacza większe możliwości dla osób i rodzin, które chcą mieszkać, pracować i planować swoją przyszłość właśnie tutaj. Chcemy, aby Stary Sącz był miejscem, w którym młodzi ludzie i rodziny mogą wiązać swoją przyszłość z naszą gminą. Dlatego podejmujemy konkretne działania, które zwiększają możliwości zamieszkania tutaj i budują dobre warunki do życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców – mówi Jacek Lelek Burmistrz

Przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu powstały 104 mieszkania o powierzchni od 25 do 67 metrów kwadratowych. Jako pierwsi klucze do nowych mieszkań dostaną Ci, którzy umowy najmu podpiszą w sierpniu.

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Na tym jednak nie koniec, bo przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu planowana jest budowa kolejnych dwóch bloków w ramach SIM, w których znajdą się 92 mieszkania na wynajem. Lokale będą miały powierzchnię od 31 do 72 metrów kwadratowych.

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Stary Sącz jest jedną z 16 gmin, które tworzą spółkę SIM Małopolska. Podobne bloki już powstały lub powstają między innymi w Brzesku, Tuchowie, Korzennej, Dąbrowie Tarnowskiej czy Ciężkowicach.

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