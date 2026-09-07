Miasto podpisało porozumienie z GDDKiA w sprawie prac dotyczących Sądeczanki

Michał Rejduch
2026-09-07 12:31

Przyspieszają przygotowania do budowy Sądeczanki. Nowy Sącz podpisał właśnie porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, które zakłada sfinansowanie prac projektowych przypadających na fragment przebiegający w granicach miasta.

Ludomir Handzel podaje rękę przedstawicielowi GDDKiA. O umowie na budowę Sądeczanki przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Michał Rejduch Prezydent Ludomir Handzel i Robert Jakubiak z GDDKiA

Chodzi o nieco ponad trzykilometrowy odcinek.  Na terenie Nowego Sącza zostaną wykonane badania geologiczne i specjalistyczne pomiary, które są potrzebne do tego, żeby określić wszystkie warunki techniczne planowanej drogi. Miasto wyda na prace prawie 8 milionów złotych. Rada Miasta zgodziła się na to. Odcinek przebiegający na terenie Nowego Sącza będzie częścią całego odcinka prowadzącego to Tęgoborzy. Ma on liczyć łącznie 9 kilometrów długości.

To historyczne porozumienie, które otworzy tak naprawdę możliwość pracy w terenie. Będą to prace geologiczne i archeologiczne i będzie można mówić już o tym, że zaczynamy rzeczywiście tę część inwestycyjną nowej drogi wprowadzającej ruch do miasta. Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą finansowania tego przedsięwzięcia. Będziemy współfinansować to przedsięwzięcie, z czego się bardzo cieszę, bo po wielu latach czczego gadania po prostu przechodzimy do fazy realizacyjnej – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Ludomir Handzel.

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GDDKiA zapowiedziała też modyfikację projektu przebiegu nowej trasy. Możliwe jest ograniczenie wyburzeń niektórych domów, które zgodnie z wybranym wariantem przeznaczone były do wyburzenia. Przygotowania do realizacji odcinka Tęgoborze – Nowy Sącz już trwają. 14 lipca GDDKiA podpisała umowę o wartości ponad 12,5 mln zł z konsorcjum firm, które mają przygotować koncepcję programową, czyli szczegółowo pokazać, jak przyszła droga ma zostać zbudowana.

Dokumentacja doprecyzuje m.in. rozwiązania konstrukcyjne, parametry mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynierskich oraz sposób ich posadowienia. Ważną częścią tego zadania będą badania geologiczne, które pozwolą dokładnie rozpoznać warunki gruntowe na trasie przyszłej drogi. Zgodnie z umową wykonawca powinien zakończyć prace w grudniu 2028 roku. Tu warto dodać, że prace przygotowawcze trwają także na pozostałych czterech odcinkach przyszłej Sądeczanki.

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