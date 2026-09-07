Weekendowe koncerty Sądeckiej Jesieni Kulturalnej przyciągnęły do Amfiteatru tłumy [ZDJĘCIA]

Sądecką Jesień Kulturalną otworzył piątkowy koncert Ani Karwan, Sławka Uniatowskiego, Marcina Wyrostka i orkiestry Simfonia Carpathia. Muzykom towarzyszył perkusista Tomasz Torres. Sądeczanie tłumnie przybyli do Amfiteatru i wypełnili widownię po brzegi.

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Drugiego dnia, czyli w sobotę scena Amfiteatru należała do młodych hiphopowców, którzy prezentowali się w konkursie, a potem wystąpili Kali, Sarius i Kartky. Ten koncert zgromadził tłum młodych ludzi. Również sobotnie popołudnie należało do teatru. Mieszkańcy Nowego Sącza mogli wziąć udział w plenerowym widowisku „Janosik. Przebudzenie”, przygotowanym przez Teatr Tej Ziemi.

Sądecka Jesień Kulturalna jest organizowana już po raz szósty. W tym roku mieszkańcy miasta i regionu mogą wziąć udział w kilkudziesięciu wydarzeniach. To koncerty oraz spektakle teatralne. Sądecka Jesień Kulturalna zakończy się 27 września.