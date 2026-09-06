Samochody retro znowu pojawią się w naszym regionie. Tym razem w Starym Sączu i Piwnicznej

Zabytkowe pojazdy będzie można oglądać w dwóch miejscach. Na początek w Starym Sączu, a później także w Piwnicznej Zdroju. Ci, którzy nie będą mogli pojawić się w tych miejscowościach pojazdy retro będą mogli zobaczyć na trasie podczas przejazdu Doliną Popradu drogą krajową numer 87.

Zlot jest nieprzewidywalny. Nigdy nie wiemy, jakie pojazdy się pojawią, ale będzie ich co najmniej około 70. Będą to pojazdy zabytkowe, które już rzadko możemy spotkać na drogach Sądecczyzny i regionu. To będzie na pewno niecodzienny widok, bo to motoryzacyjne perełki. Starsi mieszkańcy przypomną sobie jak dawniej podróżowali, a młodzi będą mogli zobaczyć jak to kiedyś wyglądało - mówi Grzegorz Ormiański ze stowarzyszania Sądeckie Zabytki, które zlot organizuje

Mówi Grzegorz Ormiański organizator zlotu

Zlot zaczyna się w Starym Sączu na Targowisku przy ulicy Wielki Wygon. Rejestracje załóg zaplanowano między godziną 14:00, 15:00. W tym czasie odwiedzający zlot będą mogli samochody zobaczyć, zrobić sobie zdjęcia czy porozmawiać z właścicielami pojazdów.

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Około godziny 15:20 zaplanowano formowanie kolumny pojazdów, a kilka minut później samochody wyjadą w kierunku Piwnicznej Zdroju. Na początek lokalnymi ulicami i drogami w Starym Sączu, a później trasą krajową numer 87. W Piwnicznej Zdroju pojazdy retro powinny pojawić się około godziny 16:30. Tam na terenach parku Nakło będzie ponowna prezentacja pojazdów. Zlot zakończy się około godziny 18:00.

Podczas Pierwszego Zlotu Zabytkowych Pojazdów na Zakończenie Wakacji będzie też można pomóc potrzebującym, bo na miejscu z puszkami pojawią się wolontariusze. Pieniądze, które uda się zebrać będą przeznaczone na leczenie i rehabilitację poważnie chorej Nikoli Woźniak.

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