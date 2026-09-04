Przed nami kolejna AGROPROMOCJA w Starym Sączu. Wystawa potrwa do niedzieli

Wystawa już od ponad 30 lat promuje małopolskie rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, agroturystykę, pszczelarstwo, firmy działające w branży agrobiznesu, ale też regionalną kulturę i tradycje. Na wystawie można zobaczyć najnowocześniejsze maszyny oraz urządzenia rolnicze. Są zwierzęta i ptaki, a także przeróżne pokazy, warsztaty i konkursy.

AGROPROMOCJA od ponad trzech dekad jest miejscem, w którym spotykają się rolnicy, hodowcy, przedsiębiorcy, producenci, naukowcy, doradcy, przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy regionu. Wystawa łączy funkcję wydarzenia branżowego i biznesowego z rodzinnym piknikiem promującym polską wieś, jej tradycje, produkty i współczesne możliwości rozwoju. - mówi Bronisław Dutka dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, który AGROPROMOCJĘ organizuje

Mówi Bronisław Dutkla z MODR

Na miejscu nie zabraknie też kół gospodyń wiejskich, a także stowarzyszeń oraz instytucji, które na co dzień współpracują z rolnikami. Zwiedzający mogą też popróbować różnych przysmaków lokalnych i regionalnych. Między innymi wołowiny, drobiu czy jagnięciny, ale nie tylko. Są reż sery, owoce i warzywa.

Na AGROPROMOCJi nie zabraknie też kół gospodyń wiejskich, a także stowarzyszeń oraz instytucji, które na co dzień współpracują z rolnikami. Zwiedzający mogą też popróbować różnych przysmaków lokalnych i regionalnych. Między innymi wołowiny, drobiu czy jagnięciny, ale nie tylko. Są też sery, owoce i warzywa.

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AGROPROMOCJA to nie tylko wydarzenie dla rolników i sadowników, ale dla całych rodzin. Jak zwykle będzie można między innymi zobaczyć wystawę rolniczych maszyn retro, będą też pokazy oraz kiermasz rękodzieła ludowego i kiermasz ogrodniczy. Coś dla siebie znajdą też najmłodsi mieszkańcy regionu.

Dzieci i młodzież mogą zobaczyć z bliska zwierzęta gospodarskie, maszyny rolnicze i tradycyjne zaprzęgi. Dorośli znajdą ofertę producentów, firm i instytucji, a także możliwość rozmowy z ekspertami i doradcami. Miłośnicy regionalnej kuchni będą mogli spróbować tradycyjnych produktów, a osoby zainteresowane ogrodnictwem – znaleźć rośliny, sadzonki i rozwiązania do swoich ogrodów - dodaje Bronisław Dutka

To wszystko już w ten weekend Starym Sączu. Stoiska można będzie zwiedzać od rana do wieczora na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania imienia Jana Pawła II przy ulicy Papieskiej. Na miejscu przygotowano też kilkaset miejsc parkingowych.

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