Nowość w Muzeum Ziemi Sądeckiej. Na ekspozycjach pojawią się fotoplastikony [ZDJĘCIA]

Muzeum Ziemi Sądeckiej zakupiło sześć takich urządzeń. Zostaną rozstawione w sześciu oddziałach: w gmachu głównym, w Miasteczku Galicyjskim, w Sądeckim Parku Etnograficznym, w Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju, w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej i również w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu. Można będzie w nich zobaczyć stare fotografie, które unowocześniono cyfrowo. Zdjęcia pokazują, jak dawniej żyli ludzie na Sądecczyźnie, miasto Nowy Sącz przed wojną, w trakcie i po oraz stroje regionalne. Zdjęcia zostały tak przygotowane, żeby dawać odbiorcy efekt trójwymiarowy.

Na przykład Podegrodziu i w Sądeckim Parku Etnograficznym będzie można zobaczyć fotografie z kolekcji Wojciecha Migacza, fotografa z Gostwicy, który prezentował wieś przed 100 lat. Będą prezentowane stroje, obrzędy, uroczystości rodzinne. Z kolei w gmachu głównym, przy stałej ekspozycji, w strefie II wojny światowej będzie można zobaczyć miasto w okresie międzywojennym, w okresie II wojny światowej i tuż po wojnie, w tym zniszczenia wojenne miasta. W Miasteczku Galicyjskim będą państwo mieli okazję zobaczyć fotografie związane z koleją w Nowym Sączu. z okazji 150 rocznicy uruchomienia kolei sądeckiej. I w Szlachtowej i w Krynicy będziemy mogli zobaczyć z kolei zdjęcia zabytków i architektury uzdrowiskowej — mówi Beata Wierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej.

Sonda Czy muzea powinny wykorzystywać nowe technologie? Tak, Muze powinny zachęcać nowoczesną prezentacją eksponatów. Nie, jedynie tradycyjne pokazywanie zabytków jest właściwe. Nie mam zdania

Fotoplastikony są częścią dużego projektu, który realizuje Muzeum Ziemi Sądeckiej. W najbliższym czasie ruszy portal, na którym zdigitalizowane zostały zbiory muzealne – między innymi obrazy, ikony, czy stroje ludowe. Będzie można zobaczyć tam ich fotografie, przeczytać opisy. Portal będzie działał pod adresem www.zbiory.muzeum.sacz.pl.