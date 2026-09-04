Nowość w Muzeum Ziemi Sądeckiej. Na ekspozycjach pojawią się fotoplastikony [ZDJĘCIA]

Muzeum Ziemi Sądeckiej zakupiło sześć takich urządzeń. Zostaną rozstawione w sześciu oddziałach: w gmachu głównym, w Miasteczku Galicyjskim, w Sądeckim Parku Etnograficznym, w Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju, w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej i również w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu. Można będzie w nich zobaczyć stare fotografie, które unowocześniono cyfrowo. Zdjęcia pokazują, jak dawniej żyli ludzie na Sądecczyźnie, miasto Nowy Sącz przed wojną, w trakcie i po oraz stroje regionalne. Zdjęcia zostały tak przygotowane, żeby dawać odbiorcy efekt trójwymiarowy.
Na przykład Podegrodziu i w Sądeckim Parku Etnograficznym będzie można zobaczyć fotografie z kolekcji Wojciecha Migacza, fotografa z Gostwicy, który prezentował wieś przed 100 lat. Będą prezentowane stroje, obrzędy, uroczystości rodzinne. Z kolei w gmachu głównym, przy stałej ekspozycji, w strefie II wojny światowej będzie można zobaczyć miasto w okresie międzywojennym, w okresie II wojny światowej i tuż po wojnie, w tym zniszczenia wojenne miasta. W Miasteczku Galicyjskim będą państwo mieli okazję zobaczyć fotografie związane z koleją w Nowym Sączu. z okazji 150 rocznicy uruchomienia kolei sądeckiej. I w Szlachtowej i w Krynicy będziemy mogli zobaczyć z kolei zdjęcia zabytków i architektury uzdrowiskowej — mówi Beata Wierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej.
Fotoplastikony są częścią dużego projektu, który realizuje Muzeum Ziemi Sądeckiej. W najbliższym czasie ruszy portal, na którym zdigitalizowane zostały zbiory muzealne – między innymi obrazy, ikony, czy stroje ludowe. Będzie można zobaczyć tam ich fotografie, przeczytać opisy. Portal będzie działał pod adresem www.zbiory.muzeum.sacz.pl.