Są pieniądze dla żłobków i klubów dziecięcych. Także w naszym regionie

Rządowe pieniądze trafią w sumie do 39 żłobków i klubów dziecięcych, które działają w Małopolsce. Pomoc będzie przeznaczona na wyposażenie pomieszczeń do zajęć sensoryczno -motorycznych. Między innymi na tory sensoryczne, podesty i stopnie do wspinania się, trampoliny z uchwytami czy tuby sensoryczne. Niektóre żłobki czy kluby dziecięce kupią też instrumenty muzyczne.

Dobrze wyposażona przestrzeń do zabawy to ważny element wspierania rozwoju najmłodszych. Dzięki otrzymanym środkom 39 małopolskich żłobków i klubów dziecięcych zyska nowe możliwości prowadzenia zajęć. Ponad 2,2 mln zł pozwoli stworzyć miejsca sprzyjające rozwijaniu sprawności ruchowej, koordynacji i zmysłów dzieci - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar podpisał w sumie 38 umów na ponad 2,2 miliony złotych z 24 samorządami. Na tej liście jest między innymi gmina Podegrodzie, która dostanie prawie 57 tysięcy złotych dla Gminnego Żłobka w Brzeznej.

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Pieniądze z program Aktywny Żłobek trafiają nie tylko do samorządów, ale też do osób prywatnych, które żłobki i kluby dziecięce prowadzą. Tym razem dla takich osób przeznaczono ponad milion złotych na wyposażenie w sumie 22 tego typu instytucji.

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