Nietypowe zawody w Krynicy-Zdrój. Rozgrywane są 200 metrów nad ziemią

Zawody rozpoczęły się w minioną środę, 2 września i potrwają do niedzieli, 6 września. To właśnie na stacji Słotwiny Arena odbywa się pierwszy w historii kraju Puchar Świata we Freestyle Highline! Najdłuższa, licząca ponad półtora kilometra taśma jest rozwieszona pomiędzy Wieżą Widokową a Jaworzyną Krynicką. Do Krynicy zjechali też najlepsi highlinerzy z całego świata, aby rywalizować ze sobą. Na starcie staną przedstawiciele: Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Czech, Szwajcarii, Belgii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Argentyny, Kolumbii i Chile.

Przez cały dzień od 9:00 do godziny 18:00 zapraszamy kibiców. Jest dużo możliwości do obserwowania. Zachęcamy, żeby wziąć lornetki, jeżeli ktoś będzie chciał obserwować właśnie tych śmiałków, którzy będą bardzo szybko pomykać po tej taśmie zawieszonej ponad 200 m nad poziomem gruntu. Na tej długiej taśmie z Jaworzyny Krynickiej na Słotwiny zaznaczony jest fragment kilometra i będą zawodnicy przechodzić ten kilometrowy odcinek i na końcu mierzony jest oczywiście czas. Będzie bardzo widowiskowe. – mówi Daniel Lisak ze stacji Słotwiny Arena.

Popisy zawodników będzie można obejrzeć już w czwartek, bo tego dnia zaplanowano treningi. Kwalifikacje odbędą się w piątek, a wielki finał zaplanowano na sobotę.