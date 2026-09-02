Ogromny ruch na zakopiance. Jest kolejny rekord przejazdów w tunelu pod Luboniem

Dariusz Ryś
2026-09-02 16:50

Kierowcy polubili tunel na zakopiance. Pokazały to minione wakacje. W sumie w lipcu i sierpniu pod Luboniem Małym przejechało ponad 2 miliony pojazdów, To prawie 8 procent więcej niż w wakacje 2026 roku.

Dwie nitki tunelu pod Małym Luboniem na zakopiance. O rekordowym ruchu dowiesz się z Eska Nowy-Sącz.
Autor: GDDKiA oddzial w Krakowie / Materiały prasowe

Najbardziej zatłoczonym dniem w tunelu podczas tegorocznych wakacji okazał się 9 sierpnia. To właśnie wtedy padł rekord przejazdów. W sumie tego dnia pod Małym Luboniem przejechało 54 tysiące 829 pojazdów. To oznacza, że wcześniejszy rekord pobito o 1,7 tysiąca pojazdów.

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Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że tunelem pod Luboniem Małym na zakopiance każdego dnia przejeżdża średnio 26 tysięcy pojazdów. Największy ruch jest w sierpniu, a najniższy w marcu.

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Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój, której częścią jest tunel kosztowała ponad 2,5 miliarda złotych. Każda z dwóch nitek tunelu ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku i dodatkowo pas awaryjny. Tunel prowadzi pod masywem Lubonia Wielkiego w Beskidzie Wyspowym. Ma ponad 2 kilometry długości. Samochody jeżdżą nim od jesieni 2022 roku.

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