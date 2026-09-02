Tak źle dawno nie było. To był tragiczny sezon motocyklowy na drogach regionu

Od 1 stycznia do 1 września tego roku w Małopolsce doszło do 211 wypadków z udziałem motocyklistów, w których zginęło 17 osób, a 194 zostało rannych. Porównując te dane z tym samym okresem roku ubiegłego, zmniejszeniu uległa liczba wypadków o 1, a osób rannych o 23. Niepokoi fakt, tak dużego wzrostu zabitych motocyklistów, bowiem ta liczba jest większa o 12 - informują małopolscy policjanci.

Z danych małopolskiej policji wynika, że w tym sezonie aż 10 kierujących motocyklami zginęło z własnej winy. Główną przyczyną zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, a sprawcami wypadków były głównie osoby młode w wieku od 25 do 39 lat.

Biorąc pod uwagę ofiary śmiertelne wśród motocyklistów, najtragiczniejszym miesiącem okazał się maj, gdyż zginęło wtedy 7 osób. Do wypadków śmiertelnych najczęściej dochodziło w weekendy - dodają małopolscy policjanci

Tylko w ostatnich dniach na terenie województwa małopolskiego doszło do 3 wypadków śmiertelnych z udziałem motocyklistów. Dwa z nich były na terenie powiatu krakowskiego, a jeden na terenie powiatu oświęcimskiego.

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Sezon motocyklowy jeszcze się nie kończy, dlatego policja przypomina, że bezpieczeństwo motocyklistów zależy od ich samych. Dlatego mundurowi przypominają najważniejsze zasady, które to bezpieczeństwo poprawiają.

Należy zachować odstęp od innych pojazdów, bo droga hamowania motocykla jest dłuższa niż samochodu, szczególnie na śliskiej nawierzchni. Zawsze wcześnie i wyraźnie sygnalizujmy zamiar wykonania manewru skrętu czy też zmiany pasa ruchu. Od momentu rozpoczęcia jazdy należy koncentrować się wyłącznie na bezpiecznej jeździe i sytuacji na drodze – przypominają małopolscy policjanci

Małopolscy policjanci robią co mogą, żeby tragiczne zdarzenia z udziałem motocyklistów ograniczać do minimum. Są to między innymi kontrole motocyklistów. Od początku tego roku w całym regionie sprawdzono już prawie 18 i pół tysiąca kierowców takich pojazdów. To jest o 4 i pół tysiąca więcej niż w roku ubiegłym.

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