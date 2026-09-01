Ruszyła policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły” Jest więcej patroli i kontroli

Głównym celem akcji pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły” jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, którzy w pierwszych dniach września będą poruszać się po sądeckich drogach. Podczas akcji policjanci będą pomagać dzieciom przy przechodzeniu przez jezdnię na przejściach dla pieszych, ale też będą przypominać i uczyć najmłodszych jak należy prawidłowo zachowywać się na drodze.

Podczas akcji policjanci bardzo dokładnie będą przyglądać się też temu w jaki sposób dzieci są dowożone do szkoły. Czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa czy są przewożone w specjalnych fotelikach. Policjanci sprawdzą też stan techniczny pojazdu i trzeźwość kierowców.

Mówi nadkomisarz Justyna Basiaga z KMP w Nowym Sączu

Oprócz działań w rejonach szkół policjanci będą również przeprowadzać specjalne pogadanki z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół podstawowych na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Na początek takie spotkania będą zorganizowane w klasach 1-3.

Zachęcamy dyrekcje szkół podstawowych do zgłaszania zapotrzebowania na pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Podania drogą elektroniczną należy przesyłać do lokalnych posterunków policji w regionie. Należy poinformować o proponowanym terminie pogadanki, ilości uczestników oraz klasie, dla której takie spotkanie ma być zorganizowane. W tytule zgłoszenia należy podać, że dotyczy ono pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drogach - mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu

Takie zgłoszenia można przesyłać do komendy miejskiej policji w Nowym Sączu, ale też do komisariatu w Starym Sączu, Krynicy, Łososinie Dolnej, Piwnicznej, Muszynie, Grybowie, Nawojowej czy Chełmcu.

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Policja przypomina też rodzicom, że na początku roku szkolnego powinni pokazać dzieciom nie najkrótszą, ale najbezpieczniejszą drogę do szkoły. Nie zapominajmy też o odblaskach, które musi mieć każda osoba, która porusza się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Dzięki temu na drodze będziemy lepiej widoczni.

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