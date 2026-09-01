Zniszczyli orlika w Świniarsku. Teraz mają poważne problemy!

Dariusz Ryś
2026-09-01 11:30

Policjanci z Nowego Sącza namierzyli i zatrzymali wandali, którzy zniszczyli orlika w Świniarsku w gminie Chełmiec. Wiadomo, że są to osoby nieletnie. Dlatego o karze dla nich zdecyduje sąd rodzinny, gdzie już trafiły materiały, które w tej sprawie zebrali policjanci.

Zniszczone wnętrze budynku na Orliku w Świniarsku. O zatrzymaniu wandali przeczytasz w Eska Nowy-Sącz.
Autor: KMP Nowy Sącz / Materiały prasowe

Wszystko wydarzyło się w kwietniu. Zniszczono wtedy budynek gospodarczy, który był częścią kompleksu sportowego w Świniarsku w gminie Chełmiec. Wandale między innymi zniszczyli toalety, umywalki, armaturę łazienkową i drzwi, uszkodzili zbiornik grzewczy, grzejnik elektryczny, gniazdka, włączniki światła i lampy, wyrywali rury i spowodowali zalanie pomieszczenia wodą.

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Dzięki skrupulatnej pracy policjantów i współpracy z lokalnym samorządem ustalono cztery osoby odpowiedzialne za ten akt wandalizmu. To młodzi mieszkańcy Sądecczyzny. Trzech 15-latków oraz jeden 13-latek - mówi Aneta Izworska z policji w Nowym Sączu

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Komplet zebranych w tej sprawie materiałów dowodowych policjanci już przekazali do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego w Nowym Sączu, który teraz zdecyduje o dalszym losie nastolatków.

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Należy podkreślić, że sprawcy niszczenia wspólnego dobra, bez względu na wiek muszą liczyć się z konsekwencjami swoich czynów oraz z tym, że zostaną pociągnięci do pokrycia kosztów naprawy wyrządzonych szkód. W przypadku dzieci, takie koszty będą musieli pokryć ich rodzice lub opiekunowie prawni - dodaje Izworska

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