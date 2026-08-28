Duże zmiany od września w trasach autobusów MPK Nowy Sącz i nowe linie

Michał Rejduch
2026-08-28 11:26

Duże zmiany w przebiegu niektórych linii autobusowych zapowiada nowosądeckie MPK. Miejski przewoźnik korektę wprowadzi 1 września. Niektóre autobusy zmienią swoją trasę, pojawią się też dwie nowe linie.

Biało-czerwony autobus MPK Nowy Sącz na parkingu. O zmianach w rozkładach jazdy przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Michał Rejduch Autobus MPK Nowy Sącz

Miejski przewoźnik zmienia trasę linii 42. Od 1 września będzie ona kursować z Dworca MPK na ul. Dunajcową, jednak po zjeździe z mostu pojedzie ulicą Krakowską, potem Marcinkowicką i Jagodową, a dalej Dunajcową do pętli. Część jej trasy przejmie nowa linia 46, która będzie kursować a Osiedla Zielony Gaj w Chełmcu ulicami: Gajową, Szeroką, Papieską i Krakowską do dworca MPK w Nowym Sączu.

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MPK Nowy Sącz zmienia również trasę linii 52. Do tej pory łączyła ona Wólki z Dworcem MPK. Od 1 września jej trasa zostanie wydłużona i z Dworca MPK pojedzie pętlą przez Aleje Batorego, ulice: Grodzką, Nawojowską, Królowej Jadwigi, Prażmowskiego, Lwowską, Matejki, Mickiewicza, Długosza, Konarskiego, Jagiellońską i dalej Radziecką po swojej starej trasie do Ogrodowej.

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Powstanie również nowa linia łącząca Nowy Sącz ze Starym Sączem. Będzie ona miała numer 48. Kursować ma przez Porębę Małą, Majdan, Żeleźnikową Wielką i Łazy Biegonickie. Od teraz także pasażerowie z południowej części miasta będą mogli korzystać w dni robocze z wygodnych połączeń ze Starym Sączem. Rozkłady jazdy znajdziecie na stronie internetowej nowosądeckiego MPK.

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