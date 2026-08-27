Mini rondo powstaje przy szkole. Będzie wygodniej i bezpieczniej

Prace budowlane na terenie szkoły podstawowej numer 20 zaczęły się na początku wakacji. W ostatnich tygodniach fachowcy wyrównywali i odnawiali nawierzchnię szkolnego parkingu oraz dróg manewrowych wokół szkoły. Nowe zasady ruchu szkoła chce wprowadzić razem z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Czy to się uda tego na razie nie wiadomo, bo prace budowlane jeszcze trwają.
Największą nowością będzie wspomniane już rondo, które ma usprawnić ruchu oraz zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, rodziców i wszystkich osób, które korzystają z terenu szkoły. Cztery miejsca postojowe będą przeznaczone dla rodziców dzieci chodzących do przedszkola. Miejsca te będą służyły do krótkiego postoju na czas przyprowadzenia lub odebrania dziecka.
Prosimy wszystkich kierowców o przestrzeganie nowej organizacji ruchu, zwracanie uwagi na oznakowanie oraz zachowanie szczególnej ostrożności. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę. Wprowadzane zmiany mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz usprawnienie ruchu przed szkołą - informuje dyrekcja SP numer 20 w Nowym Sączu.
Letnią przerwę w nauce szkoła podstawowa numer 20 w Nowym Sączu wykorzystała też na inne prace remontowo – porządkowe. Między innymi w salach lekcyjnych, na korytarzach i szkolnych toaletach.
Podobny parking z mini rondem miasto chce też z budować przy szkole podstawowej numer 21, która znajduje się przy ulicy Rokitiańczyków.
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