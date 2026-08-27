Mini rondo powstaje przy szkole. Będzie wygodniej i bezpieczniej

Prace budowlane na terenie szkoły podstawowej numer 20 zaczęły się na początku wakacji. W ostatnich tygodniach fachowcy wyrównywali i odnawiali nawierzchnię szkolnego parkingu oraz dróg manewrowych wokół szkoły. Nowe zasady ruchu szkoła chce wprowadzić razem z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Czy to się uda tego na razie nie wiadomo, bo prace budowlane jeszcze trwają.

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Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel

Największą nowością będzie wspomniane już rondo, które ma usprawnić ruchu oraz zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, rodziców i wszystkich osób, które korzystają z terenu szkoły. Cztery miejsca postojowe będą przeznaczone dla rodziców dzieci chodzących do przedszkola. Miejsca te będą służyły do krótkiego postoju na czas przyprowadzenia lub odebrania dziecka.

Prosimy wszystkich kierowców o przestrzeganie nowej organizacji ruchu, zwracanie uwagi na oznakowanie oraz zachowanie szczególnej ostrożności. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę. Wprowadzane zmiany mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz usprawnienie ruchu przed szkołą - informuje dyrekcja SP numer 20 w Nowym Sączu.

Letnią przerwę w nauce szkoła podstawowa numer 20 w Nowym Sączu wykorzystała też na inne prace remontowo – porządkowe. Między innymi w salach lekcyjnych, na korytarzach i szkolnych toaletach.

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Podobny parking z mini rondem miasto chce też z budować przy szkole podstawowej numer 21, która znajduje się przy ulicy Rokitiańczyków.

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