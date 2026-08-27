Ponad 20 nowych funkcjonariuszy kontraktowych zasili szeregi Straży Granicznej

Chodzi o 21 osób. 17 mężczyzn i 4 kobiety niebawem rozpoczną służbę w jednostkach KOSG. Za nimi trudny egzamin, który miał zweryfikować ich wiedzę i umiejętności. W trakcie kursu zdobyli oni wiedzę teoretyczną z przepisów prawa, a także praktyczną, między innymi z użycia broni, czy technik interwencji. Na koniec kursu zmierzyli się oni z egzaminem.

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Egzamin kończący etap przygotowań do służby kontraktowej obejmował dwie części: teoretyczną i praktyczną Egzamin kończący etap przygotowań do służby kontraktowej obejmował dwie części: teoretyczną i praktyczną a wiedzę i umiejętności zdających oceniała specjalna Komisja, w której oprócz funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału SG znaleźli się także przedstawiciele Komendy Głównej SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Kandydaci zmierzyli się z pisemnym testem wiedzy składającym się z 30 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Pytania obejmowały m.in. zagadnienia z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, prawa migracyjnego oraz ustaw regulujących funkcjonowanie formacji. W trakcie części praktycznej członkowie komisji sprawdzali realne umiejętności funkcjonariuszy w warunkach symulowanych. Ocenie podlegało m.in. znajomość procedur legitymowania, prawidłowe posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego, prowadzenie interwencji czy reagowanie na próby nielegalnego przekroczenia granicy. Wszyscy zdający wykazali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności, co przełożyło się na stuprocentową zdawalność grupy – informuje na swojej stronie Straż Graniczna.

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Służba kontraktowa to nowoczesny model naboru, stworzony z myślą o osobach, które chcą związać się z mundurem na określony czas. Kontrakt zawierany jest na okres od 3 do 5 lat i może być odnowiony maksymalnie dwukrotnie. Pierwszych 12 miesięcy jest okresem próbnym.