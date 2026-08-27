Sprawdzili ponad 1300 motocykli. Znowu posypały się mandaty

W sumie podczas jednodniowej akcji pod hasłem „Bezpieczny Motocyklista”, którą w sierpniu zorganizowano w całym regionie policjanci skontrolowali 1329 osób, które kierowały jednośladami. W sumie policjanci wykryli 124 wykroczenia. 25 z nich polegało na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.

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Podobną akcję na małopolskich drogach policjanci zorganizowali także w lipcu. Wtedy sprawdzono 1312 motocyklistów i wykryto 139 wykroczeń w ruchu drogowym. Między innymi 18 przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Podczas lipcowej akcji policjanci zatrzymali też 27 dowodów rejestracyjnych. Głównie za zły stan techniczny jednośladu oraz brak aktualnych badań technicznych.

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Od początku roku w Małopolsce skontrolowano już prawie 18 tysięcy motocyklistów. To o 33 procent więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. W tym roku na małopolskich drogach zginęło już 14 motocyklistów. To o 9 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Głównymi przyczynami tych zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Dlatego akcje pod hasłem „Bezpieczny Motocyklista” będą powtarzane. Jednocześnie do motocyklistów apelujemy też o rozsądek i rozwagę na drodze – piszą w mediach społecznościowych małopolscy policjanci

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