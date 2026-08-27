Ostatni dzwonek na skompletowanie szkolnej wyprawki

Szkolne plecaki, piórniki, ale przede wszystkim zeszyty, długopisy, flamastry, czy kredki. Właśnie takie produkty są teraz najbardziej pożądane przez rodziców dzieci z Nowego Sącza, którzy właśnie kompletują wyprawkę szkolną dla swoich pociech. Rok szkolny zaczyna się już we wtorek, więc to ostatnie dni na sprawdzenie czego brakuje i dokupienie. Największy ruch jest teraz w sklepach papierniczych.

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Kupują zeszyty, przybory szkolne, piórniki, plecaki, także jest zainteresowanie duże – powiedziała nam pani Agata, która prowadzi sklep papierniczy przy ul. Św. Ducha w Nowym Sączu. - Rodzice przychodzą, pytają, oglądają. Mimo tego, że podobny asortyment jest w dużych marketach, to i tak rodzice chętnie wybierają małe sklepy, żeby kupić rzeczy, takie, których tam nie znajdą. Jest duży wybór, jeśli chodzi o zeszyty, piórniki, plecaki.

Sonda Kompletujesz już wyprawkę szkolną? Tak, już pierwsze zakupy zrobione Nie, jeszcze nie

Wyprawka na nowy rok szkolny to nie tylko rzeczy kupione w sklepach papierniczych. Uczniowie muszą mieć odpowiedni strój na WF, odpowiednie buty, a to także wysoki koszt Szacuje się, że cała wyprawka może kosztować rodzica nawet w okolicy 1000 złotych.