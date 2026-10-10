W Chełmcu odbywa się Festiwal Astronomiczny [ZDJĘCIA] 

Festiwal Eta Persei w Chełmcu zorganizowano po raz pierwszy. Zaproszeni goście opowiadają o różnych ciekawostkach związanych z kosmosem, z odkryciami geologicznymi oraz o historii kosmosu. Na uczestników czekają nie tylko ciekawe wykłady, ale też możliwość obserwacji nieba w ciągu dnia i w nocy przez teleskop Astro Centrum.

POSŁUCHAJ: uczestnicy i prelegenci Fesatiwalu Astronomicznego

W sobotę swoje prelekcje wygłosili: Marek Setlak, Bartłomiej Kajdas oraz Piotr Kosek. O 19 zaplanowano koncert Czesława Mozila. W niedziele w ramach festiwalu dla uczestników przygotowano obserwacje nieba w obserwatorium astronomicznym, a także zabawy i warsztaty w miasteczku astronomicznym – między innymi warsztaty robotyki, druku 3D czy zabawy z okularami VR. Będzie też mobilne planetarium, które stanie przez Astro Centrum.