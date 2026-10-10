W Chełmcu odbywa się Festiwal Astronomiczny [ZDJĘCIA] 

Michał Rejduch
2026-10-10 16:39

Jak człowiek zaczął latać w kosmos, czy grozi nam to, co dinozaurom, albo wygląda życie na stacji kosmicznej? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć podczas Festiwalu Astronomicznego, który odbywa się w Astro Centrum w Chełmcu koło Nowego Sącza.

Festiwal Eta Persei w Chełmcu zorganizowano po raz pierwszy. Zaproszeni goście opowiadają o różnych ciekawostkach związanych z kosmosem, z odkryciami geologicznymi oraz o historii kosmosu. Na uczestników czekają nie tylko ciekawe wykłady, ale też możliwość obserwacji nieba w ciągu dnia i w nocy przez teleskop Astro Centrum.

POSŁUCHAJ: uczestnicy i prelegenci Fesatiwalu Astronomicznego
Mediateka.pl

W sobotę swoje prelekcje wygłosili: Marek Setlak, Bartłomiej Kajdas oraz Piotr Kosek. O 19 zaplanowano koncert Czesława Mozila.  W niedziele w ramach festiwalu dla uczestników przygotowano obserwacje nieba w obserwatorium astronomicznym, a także zabawy i warsztaty w miasteczku astronomicznym – między innymi warsztaty robotyki, druku 3D czy zabawy z okularami VR. Będzie też mobilne planetarium, które stanie przez Astro Centrum.

Festiwal Astronomiczy w Chełmcu
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