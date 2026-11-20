Oferta szkółek jest niezwykle różnorodna i obejmuje wiele dziedzin związanych z kulturą ludową, rękodziełem, muzyką i sztuką. Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje zainteresowania, ucząc się gry na tradycyjnych instrumentach, śpiewu i tańca regionalnego, haftu, bibułkarstwa, ceramiki, rzeźby, malarstwa czy ikonopisarstwa. W programie znajdują się również zajęcia z rysunku na szkle, plastyki obrzędowej, grafiki, gwary ludowej, szydełkowania oraz szycia serdaków i wyrobów skórzanych.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy dzielą się z młodym pokoleniem swoją wiedzą, umiejętnościami i pasją. Uczestnicy poznają tradycyjne techniki, samodzielnie wykonują prace rękodzielnicze, rozwijają zdolności manualne i artystyczne, a także odkrywają historię oraz bogactwo kulturowe swojej małej ojczyzny.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Szkółki mają jednak znaczenie wykraczające poza samą naukę konkretnych umiejętności. Stanowią przestrzeń spotkania pokoleń i bezpośredniego przekazywania wiedzy, która przez lata była częścią codziennego życia mieszkańców regionu. Dzięki nim tradycyjne rzemiosło, muzyka, gwara i zwyczaje nie pozostają jedynie elementem przeszłości, lecz są poznawane i pielęgnowane przez kolejne pokolenia.

Funkcjonowanie Szkółek Ginących Zawodów wspiera Powiat Nowosądecki, przeznaczając na ten cel środki z budżetu samorządu. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie zajęć w wielu miejscowościach, rozwijanie istniejącej oferty oraz odpowiadanie na zainteresowanie dzieci i młodzieży. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem zwiększana jest również liczba godzin zajęć tam, gdzie pozwalają na to możliwości organizacyjne i dostępność odpowiednio przygotowanych instruktorów.

Działalność szkółek pokazuje, że regionalne dziedzictwo wciąż może inspirować młode pokolenie. Tradycyjne rzemiosło, muzyka, sztuka i zwyczaje znajdują swoich kolejnych odbiorców, a zdobywane podczas zajęć umiejętności pozwalają nie tylko rozwijać pasje, ale również lepiej poznawać historię i kulturę własnego regionu.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Dzięki współpracy samorządu, instruktorów, lokalnych środowisk i młodych uczestników dziedzictwo regionu ma szansę przetrwać i być przekazywane dalej - nie tylko w opowieściach, ale przede wszystkim poprzez praktykę, twórczość i wspólne działanie.

Materiał Sponsorowany