Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kobylarnia z województwa kujawsko – pomorskiego. Wykonawca na początku będzie musiał przygotować szczegółowy projekt budowlany, a potem zdobyć pozwolenie na budowę. GDDKiA szacuje, że te etap prac zajmie dwa lata. Kolejne trzy lata mają już trwać prace w terenie.

Nowa droga będzie rozpoczynać się w okolicy skrzyżowania ulicy Krakowskiej z Łokietka, przed mostem na Sowlince. Powstanie tam rondo. Dalej trasa pobiegnie na południe. Kolejne rondo powstanie na końcu nowej obwodnicy, w pobliżu skrzyżowania ulicy Kościuszki z Agrestową. Trasa będzie miała prawie 6 kilometrów długości. Będzie to jednojezdniowa droga z jednym pasem ruchu w każdym kierunku i pasem awaryjnym.

Mówi Kacper Mochna z krakowskiego Oddziału GDDkIA

Przy okazji budowy obwodnicy Limanowej powstaną też dwa mosty, dwie estakady, dwa skrzyżowania, dwa wiadukty, cztery przejazdy pod obwodnicą, a także dodatkowe drogi lokalne, które poprawią dojazd do terenów w pobliżu obwodnicy.

Biegnąca przez centrum Limanowej droga krajowa numer 28 to najbardziej obciążony ruchem, poza Nowym Sączem, odcinek tej trasy w Małopolsce. Codziennie jeździ tędy prawie 20 tysięcy samochodów. Obwodnica ma to zmienić. Wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto i przywróci centralną arterię miejscowości mieszkańcom - mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziały GDDKiA

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Obwodnica Limanowej powstanie w ramach rządowego programu pod hasłem „100 obwodnic”. W województwie małopolskim takich dróg zaplanowano w sumie siedem.

Najbardziej zaawansowana jest obwodnica Wadowic, dla której wybraliśmy wykonawcę robót. Dla dróg omijających centra Piwnicznej-Zdroju, Nowego Targu i Makowa Podhalańskiego złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji środowiskowych. Wniosek o taką decyzję chcemy też złożyć dla obwodnicy Chrzanowa i Trzebini. Kontynuujemy prace związane z poszukiwaniem możliwych przebiegów wschodniej obwodnicy Tarnowa – dodaje Kacper Michna z GDDKiA w Krakowie

Budowa obwodnicy Limanowej będzie kosztować ponad 261 milionów złotych, Nową drogą kierowcy pojadą w 2032 r.

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