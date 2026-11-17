To szczególnie przydatne rozwiązanie przed planowaną termomodernizacją. Zamiast zgadywać, gdzie potrzebne jest dodatkowe ocieplenie lub uszczelnienie, można najpierw sprawdzić, w których miejscach rzeczywiście występują nieprawidłowości.

Termowizja - co właściwie pokazuje kamera?

Kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez obserwowane powierzchnie i przedstawia je w postaci obrazu różnic temperatur. Dzięki temu możliwe jest zauważenie miejsc, które pod względem cieplnym różnią się od otoczenia.

W przypadku budynków może to pomóc w zlokalizowaniu między innymi nieszczelności wokół okien i drzwi, mostków termicznych czy nieprawidłowości w izolacji. Badanie może być również pomocne przy wykrywaniu obszarów zawilgoconych lub miejsc, w których występują anomalie związane z instalacjami.

Co ważne, termowizja jest metodą nieinwazyjną. Nie trzeba rozkuwać ścian ani demontować elementów budynku, aby uzyskać obraz sytuacji.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Zanim ocieplisz dom, sprawdź, gdzie naprawdę traci ciepło

Termomodernizacja może obejmować różne działania – od poprawy izolacji ścian i dachu, przez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, po modernizację instalacji grzewczej. Kluczowe jest jednak właściwe rozpoznanie problemu.

Badanie termowizyjne może być jednym z elementów takiej diagnozy. Pozwala wskazać miejsca, które wymagają szczególnej uwagi, dzięki czemu łatwiej zaplanować kolejne prace.

Ma to znaczenie również z punktu widzenia kosztów. Nie każda chłodna powierzchnia oznacza konieczność wykonania takiego samego rodzaju prac. Najpierw warto ustalić przyczynę problemu, a dopiero później dobierać odpowiednie rozwiązanie.

Okna, dach, ściany. To właśnie tam warto szukać strat ciepła

Jednym z zastosowań termowizji jest kontrola stolarki okiennej i drzwiowej. Kamera może pomóc wskazać miejsca, w których występują różnice temperatur sugerujące nieszczelność.

Badanie może również objąć ściany, stropy czy połacie dachowe. Dzięki temu można zlokalizować obszary, w których izolacja działa nieprawidłowo lub występują mostki termiczne.

Termowizja może być przydatna także w przypadku problemów z wilgocią. Zmiany temperatury powierzchni mogą wskazywać miejsca wymagające dalszej diagnostyki. Sama kamera nie zastępuje jednak pomiarów wilgotności ani innych metod badawczych – jest narzędziem, które pomaga znaleźć potencjalnie problematyczne obszary.

Kiedy najlepiej wykonać badanie kamerą termowizyjną?

W przypadku sprawdzania izolacyjności cieplnej warunki wykonania badania mają duże znaczenie. Potrzebna jest odpowiednia różnica temperatur między wnętrzem budynku a otoczeniem. Dlatego tego rodzaju pomiary najczęściej wykonuje się w sezonie grzewczym.

Istotne jest również unikanie warunków, które mogą zaburzać obraz termowizyjny, np. silnego nasłonecznienia badanych powierzchni. Właściwe przygotowanie badania i interpretacja obrazu wymagają doświadczenia osoby wykonującej pomiary.

Warto pamiętać, że termowizję można wykorzystać nie tylko do sprawdzenia strat ciepła. Badanie może być również pomocne przy poszukiwaniu miejsc zawilgoconych, analizie instalacji czy ocenie stanu technicznego wybranych elementów budynku.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Termowizja a termomodernizacja – czym się różnią?

Te dwa pojęcia często występują obok siebie, ale oznaczają coś zupełnie innego.

Termowizja jest metodą diagnostyczną. Dzięki kamerze można zobaczyć rozkład temperatur i zlokalizować miejsca wymagające uwagi.

Termomodernizacja to konkretne działania mające poprawić efektywność energetyczną budynku. Może oznaczać m.in. docieplenie przegród, poprawę szczelności, wymianę okien czy modernizację systemu ogrzewania.

Najprościej mówiąc: termowizja pomaga sprawdzić, co jest nie tak, a termomodernizacja ma ten problem rozwiązać.

Dlatego wykonanie badania przed rozpoczęciem większych prac może pomóc lepiej zaplanować inwestycję i skoncentrować się na miejscach, w których rzeczywiście występują straty energii.

Nie tylko niższe rachunki, ale także większy komfort

Ograniczenie strat ciepła może przełożyć się nie tylko na mniejsze zużycie energii. Dobrze zaizolowany i szczelny budynek to również większy komfort mieszkańców.

Zimne powierzchnie, przeciągi czy duże różnice temperatur pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami mogą być uciążliwe na co dzień. Właściwie zaplanowane działania termomodernizacyjne mogą pomóc poprawić warunki panujące wewnątrz budynku.

Dlatego zanim zdecydujemy się na kosztowne prace, warto najpierw sprawdzić, gdzie dokładnie znajduje się problem. Badanie termowizyjne może być ważnym elementem takiej diagnostyki - szczególnie wtedy, gdy chcemy świadomie zaplanować poprawę efektywności energetycznej domu lub mieszkania.

Kampania jest realizowana w ramach Projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.