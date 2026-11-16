Ruszył kolejny remont na drodze krajowej numer 75 koło Nowego Sącza. Są utrudnienia!

Do remontu wybrano około 300 metrowy fragment drogi. Na początek drogowcy usunął starą nawierzchnie asfaltową, a potem wyłożą nową. Przy okazji tych prac uzupełnione będzie też pobocze drogi.

Roboty w Tęgoborzy dla kierowców oznaczają utrudnienia. W trakcie prac czasowo będzie obowiązywał ruch wahadłowy, sterowany ręcznie. Jest ograniczenie prędkości do 60 kilometrów na godzinę, a także zakaz wyprzedzania – mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA

Mówi Kacper Mochna z krakowskiego oddziału GDDKiA

Prace remontowe w miejscowości Tęgoborze na trasie krajowej numer 75 będą kosztować 500 tysięcy złotych. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to roboty zakończą się na przełomie listopada i grudnia.

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Droga krajowa numer 75 w okolicach Nowego Sącza jest mocno zatłoczona. Na dobę tym odcinkiem przejeżdża średnio około 20 tysięcy pojazdów. Dlatego GDDKiA prosi kierowców o planowanie podróży z uwzględnieniem utrudnień na remontowanym odcinku. Warto też zastanowić się nad wyborem innej trasy.

Tęgoborze to jednak nie jedyna miejscowość na drodze krajowej numer 75 w rejonie Nowego Sącza, gdzie trwają prace remontowe. Drogowcy są także w Nowej Wsi, gdzie powstaje chodnik dla pieszych i zatoki autobusowe. W remoncie jest też fragment, który prowadzi przez miejscowość Mochnaczka Wyżna, a także Tylicz.

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