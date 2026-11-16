Powiat Nowosądecki usuwa azbest. Ponad 1,17 mln zł unijnego wsparcia na ochronę mieszkańców i środowiska

Powiat Nowosądecki stawia na bezpieczne usuwanie azbestu

Ograniczenie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego to główne założenia projektu „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z terenu powiatu zostanie usuniętych i przekazanych do unieszkodliwienia łącznie 2000 Mg odpadów zawierających azbest, pochodzących z 740 posesji.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026–2028, a jego całkowita wartość wynosi 1 387 488,53 zł. Na wykonanie zadania Powiat Nowosądecki pozyskał 1 179 365,25 zł ze środków Unii Europejskiej. Pozostałą część finansowania stanowi wkład własny w wysokości 208 123,28 zł.

Projekt jest kolejnym krokiem w kierunku ograniczania obecności niebezpiecznych materiałów na terenie powiatu oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Na czym polega likwidacja wyrobów zawierających azbest?

Realizacja projektu obejmuje kompleksową usługę odbioru odpadów zawierających azbest, ich odpowiedniego zabezpieczenia i transportu, a następnie przekazania do unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych.

Dzięki tym działaniom możliwe będzie stopniowe ograniczanie ilości szkodliwych wyrobów znajdujących się na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zmniejszania ryzyka przedostawania się niebezpiecznych włókien azbestu do środowiska.

Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie azbestu jest istotnym elementem ochrony zdrowia mieszkańców. Substancja ta stanowi poważne zagrożenie, dlatego odpowiednie postępowanie z zawierającymi ją odpadami ma kluczowe znaczenie dla ograniczania narażenia na kontakt z niebezpiecznym materiałem.

Autor: RENOVO

Mniej azbestu to poprawa bezpieczeństwa i jakości życia

Likwidacja wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i środowisku naturalnemu. Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, zmniejszenia zagrożeń związanych z obecnością niebezpiecznych włókien oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa sanitarnego.

Ważnym efektem projektu będzie także poprawa warunków życia mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego. Stopniowe usuwanie szkodliwych materiałów pozwoli ograniczać zagrożenia środowiskowe i tworzyć bezpieczniejszą przestrzeń do codziennego funkcjonowania.

Korzyści będą widoczne również w otoczeniu budynków i przestrzeni publicznej. Usuwanie wyrobów zawierających azbest wpłynie na poprawę estetyki zabudowy oraz atrakcyjności terenów, zarówno z perspektywy mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów czy turystów.

Ma to szczególne znaczenie dla Powiatu Nowosądeckiego, który wyróżnia się walorami przyrodniczymi i turystycznymi. Czyste oraz bezpieczne środowisko stanowi bowiem jeden z ważnych atutów regionu.

Podpisano umowę na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów

Kolejnym etapem realizacji projektu było podpisanie umowy na wykonanie kompleksowej usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

W imieniu Powiatu Nowosądeckiego dokument podpisali Starosta Nowosądecki Tadeusz Zaremba oraz Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk.

W spotkaniu uczestniczył również Stanisław Ryba, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Wykonawcą zadania została firma Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek, reprezentowana przez właściciela Jana Lorka.

Maksymalna wartość podpisanej umowy wynosi 261 424,80 zł brutto.

Autor: Powiat Nowosądecki/ Materiały prasowe

Fundusze Europejskie wspierają ochronę środowiska w Powiecie Nowosądeckim

Projekt „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.

Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach:

Priorytetu 2: „Fundusze europejskie dla środowiska”,

„Fundusze europejskie dla środowiska”, Działania 2.17: „Likwidacja odpadów niebezpiecznych”.

Dofinansowanie umożliwia realizację działań ukierunkowanych na ograniczanie zagrożeń związanych z obecnością azbestu oraz poprawę bezpieczeństwa środowiskowego.

Dzięki zaplanowanym na lata 2026–2028 pracom z terenu 740 posesji zostanie usuniętych łącznie 2000 ton odpadów zawierających azbest. To istotny krok w kierunku poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia mieszkańców i zwiększania atrakcyjności Powiatu Nowosądeckiego jako miejsca do życia, inwestowania oraz wypoczynku.