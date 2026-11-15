Trwa policyjna akcja „Zima” Uważajmy na bezdomnych i samotnie mieszkających

Policjanci z akcją pod hasłem „Zima” ruszyli 1 listopada. Także w Nowym Sączu. Co najmniej do końca marca mundurowi będą sprawdzać miejsca na terenie miasta i powiatu, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Sprawdzane będą między innymi dworce kolejowe i autobusowe, ale też ogródki działkowe, pustostany czy klatki schodowe.

W przypadku napotkania osób bezdomnych, funkcjonariusze doprowadzą je do schroniska lub noclegowni, gdzie otrzymają fachową pomoc oraz przekażą im informacje o środkach higieny i posiłkach, z których mogą skorzystać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach – mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu

Podczas działań funkcjonariusze szczególną uwagę będą zwracać także na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu. Gdy spotkają takie osoby, doprowadzą je do miejsca zamieszkania lub do wytrzeźwienia.

Policja przypomina, że osobom bezdomnym czy samotnym pomóc może każdy. Wystarczy tylko taką osobą się zainteresować, a w kryzysowych sytuacjach o jej losie powiadomić służby. Można zadzwonić po policję, straż miejską, czy też pogotowie ratunkowe.

Pamiętajmy! Gdy widzimy człowieka, któremu grozi śmierć z wychłodzenia, reagujmy. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 986. Ten telefon może uratować czyjeś życie - dodaje Justyna Basiaga

Zgłoszenie, że ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia jest możliwe także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy na mapie zaznaczyć zagrożenie w kategorii „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”. Można również dodać opis, który precyzuje zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują każde takie zgłoszenie.

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Osoby bezdomne w Nowym Sączu pomocy mogą szukać schronisku i ogrzewalni Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta przy ulicy Szwedzkiej 18.

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