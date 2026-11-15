Trwa policyjna akcja „Zima” Uważajmy na bezdomnych i samotnie mieszkających

Dariusz Ryś
2026-11-15 16:53

Nie zapominajmy o bezdomnych, starszych czy samotnie mieszkających. Przypomina policja i straż miejska. Nie bez powodu, bo zima dla takich właśnie osób to bardzo trudny czas. Warto pamiętać, że pomóc możemy także my sami. Czasem wystarczy tylko jeden telefon.

Policjant idzie przez wysokie zarośla w stronę opuszczonego budynku. O akcji Zima przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: KMP Nowy Sącz/ Materiały prasowe

Policjanci z akcją pod hasłem „Zima” ruszyli 1 listopada. Także w Nowym Sączu. Co najmniej do końca marca mundurowi będą sprawdzać miejsca na terenie miasta i powiatu, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Sprawdzane będą między innymi dworce kolejowe i autobusowe, ale też ogródki działkowe, pustostany czy klatki schodowe.

W przypadku napotkania osób bezdomnych, funkcjonariusze doprowadzą je do schroniska lub noclegowni, gdzie otrzymają fachową pomoc oraz przekażą im informacje o środkach higieny i posiłkach, z których mogą skorzystać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach – mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu

Podczas działań funkcjonariusze szczególną uwagę będą zwracać także na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu, które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu. Gdy spotkają takie osoby, doprowadzą je do miejsca zamieszkania lub do wytrzeźwienia.

Policja przypomina, że osobom bezdomnym czy samotnym pomóc może każdy. Wystarczy tylko taką osobą się zainteresować, a w kryzysowych sytuacjach o jej losie powiadomić służby. Można zadzwonić po policję, straż miejską, czy też pogotowie ratunkowe.

Pamiętajmy! Gdy widzimy człowieka, któremu grozi śmierć z wychłodzenia, reagujmy. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 986. Ten telefon może uratować czyjeś życie - dodaje Justyna Basiaga

Zgłoszenie, że ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia jest możliwe także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy na mapie zaznaczyć zagrożenie w kategorii „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”. Można również dodać opis, który precyzuje zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują każde takie zgłoszenie.

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Osoby bezdomne w Nowym Sączu pomocy mogą szukać schronisku i ogrzewalni Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta przy ulicy Szwedzkiej 18.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

 

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