Małopolska przygotowuje się do zimy. Służby trzymają rękę na pulsie!

Rozmawiano między innymi o zimowym utrzymaniu dróg i torów, a także o odśnieżaniu obiektów. Szczególnie wielkopowierzchniowych dachów. Nie zabrakło także tematów związanych z pomocą społeczną, pomocy osobom samotnym, starszym i bezdomnym. Omówiono także sprawy związane z działaniem szkół, opieką nad zwierzętami czy zabezpieczeniem dostaw prądu.

Sezon zimowy zbliża się wielkimi krokami, dlatego już teraz rozpoczynamy przygotowania. Zima w Małopolsce potrafi być niezwykle urokliwa, ale już nie raz przekonaliśmy się, że równie wymagająca. To okres szczególnego, wytężonego zaangażowania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Z przekazanych raportów wynika, że jesteśmy odpowiednio przygotowani na wypadek ekstremalnych warunków pogodowych. Oczywiście zachowamy czujność i na bieżąco będziemy reagowali na pojawiające się sytuacje – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Mówi Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Na terenie województwa małopolskiego działa 25 placówek, które zapewniają tymczasowe schronienie bezdomnym. Wszystkie gminy przygotowały w sumie 1 328 miejsc dla takich osób. Na terenie 24 małopolskich gmin działają też organizacje pozarządowe, które prowadzą 59 różnych placówek oferujących pomoc. To między innymi przytuliska, jadłodajnie, łaźnie, przychodnie dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych, punkty medyczne, apteki oraz punkty wydawania ubrań i żywności.

Pomaganie zaczyna się od zauważenia drugiego człowieka. W czasie zimowych chłodów zwracajmy szczególną uwagę na osoby w kryzysie bezdomności. Nie bądźmy obojętni – jeśli widzimy kogoś, kto może potrzebować pomocy, reagujmy i dzwońmy pod numer 987. To całodobowa infolinia prowadzona przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Warto pamiętać, że czasem jeden telefon może uratować komuś życie – przypomina wojewoda Krzysztof Jan Klęczar

W sezonie zimowym sporo pracy mają strażacy. W tym czasie bardzo często dochodzi do pożarów w budynkach mieszkalnych, zatruć tlenkiem węgla czy akcji, które są związane z pracą urządzeń grzewczych.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w Małopolsce jest przygotowany do prowadzenia działań ratowniczych w ekstremalnych warunkach zimowych. Strażacy regularnie doskonalą swoje umiejętności i wykorzystują specjalistyczny sprzęt. Współpracują między innymi z GOPR, TOPR, WOPR, Policją i Państwom Ratownictwem Medycznym, zarządcami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej. Równolegle PSP prowadzi działania prewencyjne i edukacyjne, przypominając o zagrożeniach zimowych. W ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” apeluje o montaż czujek dymu i tlenku węgla, a także o unikanie wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne w ramach akcji „Bezpieczeństwo na lodzie” oraz „Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii” - dodaje wojewoda

Mówi starszy brygadier Przemysław Przęczek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP

Od 1 listopada małopolska policja prowadzi działania pod hasłem „ZIMA 2026/2027”, które potrwają do końca marca 2027 roku. Są to działania profilaktyczne, opiekuńcze i informacyjne. Policjanci w szczególny sposób dbają o osoby bezdomne, starsze czy samotnie mieszkające.

O bezpieczeństwo i płynność ruchu na drogach krajowych dba Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. GDDKiA sezon zimowy oficjalnie zaczyna 1 grudnia, a kończy w lutym. GDDKiA ma przygotowanych 201 jednostek sprzętu plus 3 w rezerwie. Są to między innymi posypywarki, pługi wirnikowe, równiarki i jednostki do odśnieżania chodników, a także dodatkowo 35 ładowarek. W magazynach GDDKiA zgromadzonych jest łącznie ponad 28 tysięcy ton soli.

Mówi Wojciech Błażusiak szef PZD w Nowym Sączu i Kacper Mochna z GDDKiA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zapewnia gotowość do realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich od 20 października. Wykonawcy zgromadzili odpowiednie ilości materiałów oraz dysponują stosownym sprzętem. Łącznie przygotowano 120 sztuk sprzętu. To piaskarki, solanki, pługi, ładowarki, sprzęt do odśnieżania chodników oraz ponad 23 tysiące ton materiałów do walki z lodem i śniegiem.

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Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że zgodnie z przepisami prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego musi zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie potwierdza, że wszystkie obiekty hydrotechniczne administrowane przez Wody Polskie na terenie województwa małopolskiego są przygotowane na sezon zimowy.

Do zimy przygotowana jest też Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Krakowie, której inspektorzy będą pojawiać się na drogach całej Małopolski. Będą zwracać szczególną uwagę na utrudnienia w ruchu, zwłaszcza w terenie górzystym oraz na stromych podjazdach, które sprawiają trudności kierowcom ciężarówek i autobusów.

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