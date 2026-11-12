900 spraw załatwionych za pośrednictwem urzędomatu. Będzie ich więcej

Pierwsze urzędomaty uruchomiono w połowie tego roku w Starym Sączu przy filii starostwa powiatowego i w Nowym Sączu przy budynku starostwa przy ul. Kościuszki. Ten drugi cieszy się mniejszą popularnością. Władze powiatu myślą nad uruchomieniem kolejnych takich urządzeń w gdzie działają filie starostwa. Mówi się między innymi o Grybowie. W tutejszej filii najwięcej załatwianych spraw dotyczy geodezji, w Starym Sączu to głównie sprawy związane z rejestrowaniem samochodów.

Będziemy się tutaj zastanawiać nad tym też mocno, ponieważ Stary Sącz to już mamy od czerwca prawie 900 spraw. Chyba będziemy bardziej się przychylać do Grybowa z urzędomatem kolejnym. Tak naprawdę nie trzeba przychodzić do urzędu, brać urlopu, tylko można przyjechać w weekend, po południu, wieczorem. My mamy zorganizowane tak, że 72 godziny od momentu dostarczenia do urzędomatu dokumentów ma dany mieszkaniec na ich odebranie – wyjaśnia starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba.

Starostwo nie wyklucza w przyszłości ustawienia urzędomatów przy filii w Łososinie Dolnej czy Podegrodziu. Wszystko jednak zależy od tego jak dużo spraw bezie tam załatwianych.