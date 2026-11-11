Na Kasprowy Wierch znowu wjedziemy kolejką linową. Ruszyła też inna zimowa atrakcja PKL na Gubałówce

Kolejką linową na Kasprowy Wierch po jesiennym przeglądzie technicznym ponownie można wjeżdżać od soboty 7 listopada. Podczas serwisu specjaliści sprawdzili wszystkie urządzenia, które odpowiadają za bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów. Kolejka jest przygotowana do sezonu zimowego.

Podczas przeglądu szczegółowo sprawdziliśmy jej najważniejsze elementy i systemy odpowiedzialne za bezpieczny przewóz pasażerów. To dla nas szczególnie ważny etap przygotowań do sezonu zimowego – mówi Marcin Kucharski, kierownik ośrodka PKL Kasprowy Wierch

Tego samego dnia, czyli 7 listopada ruszyły też pierwsze bajkowe Krainy Światła, które co roku w swoich ośrodkach urządza PKL. Taki park przez cały zimowy sezon będzie działał między innymi na Gubałówce w Zakopanem.

Na Gubałówce świetlne iluminacje tworzą Krainę Światła inspirowaną folklorem i tradycjami Podhala. Wśród rzeźb można zobaczyć gazdę i gaździnę, owce z psem pasterskim oraz sanie zaprzężone w parę koni czy rozświetlony wagon kolei. Kompozycję uzupełni pole świetlnych krokusów - informują Polskie Koleje Linowe

Kraina Światła na Gubałówce będzie rozświetlana codziennie od godziny 16:00. Iluminacje można oglądać za darmo.

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Kolej linowa na Kasprowy Wierch jest jedną z wielu, które przeszły lub jeszcze przechodzą jesienne przeglądy techniczne. Taki serwis trwa na Jaworzynie Krynickiej. Na szczyt góry gondolą nie wjedziemy do 28 listopada. Natomiast 16 listopada stanie kolejka Solina w Bieszczadach. Tam przerwa potrwa do 18 grudnia.

Także 7 listopada ruszy Kraina Żaru na Górze Żar w Beskidzie Małym w Międzybrodziu Żywieckim w województwie śląskim.

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