Na Kasprowy Wierch znowu wjedziemy kolejką linową. Ruszyła też inna zimowa atrakcja PKL na Gubałówce

Dariusz Ryś
2026-11-11 17:00

To są dobre wiadomości dla turystów. Na Kasprowy Wierch znowu można wjechać kolejką linową. Kilka dni temu zakończył się jesienny przegląd techniczny. To jednak nie wszystko, bo Polskie Koleje Linowe odpaliły też inną, zimową atrakcję. To park, który najlepiej prezentuje się po zmroku.

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Autor: Biuro Prasowe Grupy PKL / Materiały prasowe

Kolejką linową na Kasprowy Wierch po jesiennym przeglądzie technicznym ponownie można wjeżdżać od soboty 7 listopada. Podczas serwisu specjaliści sprawdzili wszystkie urządzenia, które odpowiadają za bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażerów. Kolejka jest przygotowana do sezonu zimowego.

Podczas przeglądu szczegółowo sprawdziliśmy jej najważniejsze elementy i systemy odpowiedzialne za bezpieczny przewóz pasażerów. To dla nas szczególnie ważny etap przygotowań do sezonu zimowego – mówi Marcin Kucharski, kierownik ośrodka PKL Kasprowy Wierch

Tego samego dnia, czyli 7 listopada ruszyły też pierwsze bajkowe Krainy Światła, które co roku w swoich ośrodkach urządza PKL. Taki park przez cały zimowy sezon będzie działał między innymi na Gubałówce w Zakopanem.

Na Gubałówce świetlne iluminacje tworzą Krainę Światła inspirowaną folklorem i tradycjami Podhala. Wśród rzeźb można zobaczyć gazdę i gaździnę, owce z psem pasterskim oraz sanie zaprzężone w parę koni czy rozświetlony wagon kolei. Kompozycję uzupełni pole świetlnych krokusów - informują Polskie Koleje Linowe

Kraina Światła na Gubałówce będzie rozświetlana codziennie od godziny 16:00. Iluminacje można oglądać za darmo.

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Kolej linowa na Kasprowy Wierch jest jedną z wielu, które przeszły lub jeszcze przechodzą jesienne przeglądy techniczne. Taki serwis trwa na Jaworzynie Krynickiej. Na szczyt góry gondolą nie wjedziemy do 28 listopada. Natomiast 16 listopada stanie kolejka Solina w Bieszczadach. Tam przerwa potrwa do 18 grudnia.

Także 7 listopada ruszy Kraina Żaru na Górze Żar w Beskidzie Małym w Międzybrodziu Żywieckim w województwie śląskim.

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