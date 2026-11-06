GeoGuessr w sądeckim "Elektryku". Trwają eliminacje do Mistrzostw Małopolski

Tak dużego zainteresowania nie spodziewali się. Uczniowie z liceów, techników, szkół zawodowych z całej Małopolski chętnie dołączyli do zawodów w grze GeoGuessr. Chodzi w niej o to, żeby zawodnik odgadnął miejsce, w którym się znajduje na podstawie zdjęć z Google Street View. Na początku miejsca są proste, im bliżej finału, tym obrazy są coraz trudniejsze do rozpoznania, a o zwycięstwie może zdecydować nawet najdrobniejszy szczegół.

Ponad 50 zgłoszonych szkół, co czyni to największym wydarzeniem w naszym szkole, które zgromadziło największą liczbę uczniów. Do etapu rejonowego przeszło 150 zawodników. W wielkim finale zmierzy się tylko 16 z nich. Ja osobiście powiem, że spodziewałem się dużego zainteresowania, ale ta liczba przerosła nasze oczekiwania. Mamy głównie uczniów z Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa, Nowego Targu, czy Miechowa. Na pewno popularność tej gry wśród młodzieży, świadczy o innowacyjnym sposobie edukacji. Można przedstawić geografię w ciekawy sposób, inny niż kartka papieru, bo uczniowie sami mogą wziąć w tym udział, czują się częścią tej społeczności – powiedział nam Filip Bodziony, jeden z koordynatorów mistrzostw.

W organizację zawodów zaangażowało się wielu uczniów szkoły. Finał zaplanowano 4 grudnia na kampusie Wyższej Szkoły Biznesu. Wtedy spotka się szesnastu najlepszych graczy z całej Małopolski. Podczas finału mają pojawić się także goście specjalni – między innymi youtuberzy, którzy promują tę grę w Polsce.