Jest tam między innymi radio, kompas czy latarka. Do szkół w regionie trafią plecaki ewakuacyjne!

Jeszcze w tym roku ponad 540 publicznych szkół ponadpodstawowych z małopolski dostanie nowoczesne plecaki ewakuacyjne razem ze specjalistycznym wyposażeniem. Pierwszy taki zestaw już przekazano. Kolejne do szkół w regionie będą trafiać w najbliższych dniach.

Wiedza i dobre przygotowanie dają coś bardzo ważnego, pewność, że wiemy, co zrobić, kiedy liczy się szybka i właściwa reakcja. Dlatego chcemy, aby w szkołach było jak najwięcej okazji do nauki o bezpieczeństwie, pierwszej pomocy, odpowiedzialności i wzajemnym wsparciu. Ten plecak jest jednym z elementów tej edukacji – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Posłuchaj wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara i małopolskiego wicekuratora oświaty Artura Paska.

Plecaki, które będą przekazane szkołom mają charakter edukacyjno-szkoleniowy. Wyposażono je w regulowane szelki, specjalnie wyprofilowane plecy oraz kanały wentylacyjne. Zewnętrzny system montażowy umożliwia przymocowanie dodatkowego wyposażenia.

Plecak ewakuacyjny jest swoistą polisą na niebezpieczne, nieprzewidywalne sytuacje. Gdy dostajemy informację o zagrożeniu mamy zaledwie kilka chwil na ewakuację z domu i udanie się w bezpieczne miejsce. Musimy wówczas ze sobą zabrać plecak ewakuacyjny, który zapewni nam przetrwanie poza domem przez trzy doby. Taki plecak musimy też dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Jego posiadanie to nasza przewidywalność, odpowiedzialność, a nie tak zwane panikarstwo – dodaje zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego państwowej straży pożarnej Jacek Ryncarz

W każdym plecaku znajduje się między innymi radio kieszonkowe z akumulatorem, kompas mapowy, wodoodporna latarka czołowa, podstawowa apteczka pierwszej pomocy, tabletki do dezynfekcji wody, gwizdek, składana saperka wielofunkcyjna, wodoodporny notes z wiecznym ołówkiem, zapałki, koc ratunkowy, kamizelka odblaskowa, a także etui na dokumenty.

Do każdego plecaka dołączono również listę dodatkowego wyposażenia, które należy skompletować indywidualnie. Chodzi między innymi o dokumenty i pieniądze, wodę i żywność, odpowiednią odzież, leki przyjmowane na stałe oraz sprzęt elektroniczny. Jest też specjalna instrukcja jak używać plecaka ewakuacyjnego.

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Do końca tego roku plecaki trafią do wszystkich publicznych szkół ponadpodstawowych w naszym województwie. Ich przekazywaniu będzie towarzyszył cykl spotkań, podczas których strażacy przygotują kadrę kierowniczą placówek do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zależy nam również na tym, aby młodzież nie tylko poznawała zasady bezpieczeństwa w teorii, ale mogła także sprawdzać je w praktyce – dodaje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Plecaki zakupiono w ramach rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W 2026 roku Małopolsce z tego programu przyznano blisko 415 milionów złotych, które są przeznaczane na różne działania wzmacniające bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

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