Postępowanie w sprawie postrzelenia przez policjanta 41-lata trafi do innej prokuratury?

Sądeckie prokuratury nie będą prowadzić postępowania w sprawie śmiertelnego postrzelenia 41-latka przez policjanta. Do zdarzenia doszło na początku października. 41-letni mężczyzna szedł ulicą Lwowską i wymachiwał nożem. Kiedy do interwencji wkroczył patrol policji, mężczyzna nie reagował. Początkowo policjanci użyli paralizatora. To jednak nie powstrzymało napastnika, który nadal nie puścił noża i szedł z nim w kierunku policjantów. Jeden z mundurowych użył broni służbowej. Padły strzały. 41-letni napastnik został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Wniosek do prokuratury regionalnej o wyłączenie jednostek prokuratury z okręgu nowosądeckiego z tego postępowania złożył prokurator okręgowy w Nowym Sączu.

Z uwagi na okoliczność, że przedmiotem śledztwa jest między innymi postępowanie funkcjonariuszy nowosądeckiej komendy, prokurator okręgowy w Nowym Sączu złożył wniosek do prokuratora regionalnego o wyłączenie jednostek okręgu nowosądeckiego i prokuratury okręgowej od dalszego prowadzenia tego postępowania. Wniosek ten jest uargumentowany wątpliwościami, które mogłyby się pojawić na dalszym etapie co do bezstronności w prowadzeniu tego śledztwa przez którąkolwiek z prokuratur rejonowych, czy prokuraturę okręgową. Jeden z wątków dotyczy zbadania zasadności użycia broni palnej przez funkcjonariuszy, Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, z którymi na co dzień, prokuratorzy tutejszych jednostek współpracują w ramach prowadzonych postępowań – powiedziała nam Justyna Rataj – Mykietyn, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.

Prokuratura Regionalna podejmie decyzję, która z prokuratur będzie prowadzić to postępowanie.