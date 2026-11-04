Od roku uczą się latać dronami. Dziś pochwalili się efektami!

Uczniowie Zespołu Szkół numer 2 z Nowego Sącza obsługi i pilotowania dronów uczą się już od roku na specjalnych zajęciach pod okiem fachowców. Jakie są efekty pracy można było się przekonać na specjalnym pokazie, który zorganizowano w szkole w środę, 4 listopada.

Posłuchaj dyrektora szkoły, instruktora i samych uczniów

Uczniowie i instruktorzy na ternie szkoły przygotowali kilka miejsc, w których pokazali jakim sprzętem szkoła dysponuje, a także jak zajęcia wyglądają w praktyce. Można było zobaczyć salę, w której drony się buduje czy wykonuje się części zamienne. Uczniowie pokazali też jak dronami lata się w pomieszczeniach zamkniętych, a także w terenie otwartym. Można też było zobaczyć jak drony i operatorzy radzą sobie na specjalnym torze przeszkód. W tym przypadku liczył się styl i technika.

Do programu pod hasłem "OPW z dronem" Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało 16 szkół w całej Polsce. Jedną z nich jest właśnie Zespół Szkół numer 2 z Nowego Sącza. Specjalne szkolenie przechodzi tam 30 uczniów z klasy drugiej i trzeciej.

Dzięki pomocy ministerstwa i władz Nowego Sącza szkoła kupiła nie tylko same drony, ale też nowoczesne wyposażenie i sprzęt do pracowni dronowej. Tam młodzi ludzie poznają budowę dronów oraz ich możliwości. Na specjalnych symulatorach mogą też bezpiecznie ćwiczyć latanie takimi urządzeniami.

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Program "OPW z dronem"potrwa do połowy 2027 roku. Co ważne, po dwóch latach zakupiony sprzęt i urządzenia przejdą na własność szkół.

Ministerstwo Obrony Narodowej chce, żeby w przyszłości do programu mogły zgłaszać się kolejne szkoły, w których są oddziały przygotowania wojskowego. MON liczy, że w sumie w całej Polsce będzie to nawet 500 szkół średnich.

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