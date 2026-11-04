Od roku uczą się latać dronami. Dziś pochwalili się efektami!

Dariusz Ryś
2026-11-04 14:30

Pokazali czego do tej pory się nauczyli. Zespół Szkół numer 2 z Nowego Sącza podsumował pierwszy rok szkolenia dronowego, które 30 uczniom tej właśnie szkoły zafundowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Już wiadomo, że jest się czym pochwalić.

Trójka uczniów w mundurach przy biurku z dronami. O szkoleniu wojskowym w Nowym Sączu przeczytasz na Eska Nowy-Sącz.
Autor: Darek Ryś

Uczniowie Zespołu Szkół numer 2 z Nowego Sącza obsługi i pilotowania dronów uczą się już od roku na specjalnych zajęciach pod okiem fachowców. Jakie są efekty pracy można było się przekonać na specjalnym pokazie, który zorganizowano w szkole w środę, 4 listopada.

Posłuchaj dyrektora szkoły, instruktora i samych uczniów
Mediateka.pl

Uczniowie i instruktorzy na ternie szkoły przygotowali kilka miejsc, w których pokazali jakim sprzętem szkoła dysponuje, a także jak zajęcia wyglądają w praktyce. Można było zobaczyć salę, w której drony się buduje czy wykonuje się części zamienne. Uczniowie pokazali też jak dronami lata się w pomieszczeniach zamkniętych, a także w terenie otwartym. Można też było zobaczyć jak drony i operatorzy radzą sobie na specjalnym torze przeszkód. W tym przypadku liczył się styl i technika.

Do programu pod hasłem "OPW z dronem" Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało 16 szkół w całej Polsce. Jedną z nich jest właśnie Zespół Szkół numer 2 z Nowego Sącza. Specjalne szkolenie przechodzi tam 30 uczniów z klasy drugiej i trzeciej.

Dzięki pomocy ministerstwa i władz Nowego Sącza szkoła kupiła nie tylko same drony, ale też nowoczesne wyposażenie i sprzęt do pracowni dronowej. Tam młodzi ludzie poznają budowę dronów oraz ich możliwości. Na specjalnych symulatorach mogą też bezpiecznie ćwiczyć latanie takimi urządzeniami.

Od roku uczą się latać dronami. Uczniowie zespołu szkół numer 2 pochwalili się efektami szkolenia
Galeria zdjęć 6

Program "OPW z dronem"potrwa do połowy 2027 roku. Co ważne, po dwóch latach zakupiony sprzęt i urządzenia przejdą na własność szkół.

Ministerstwo Obrony Narodowej chce, żeby w przyszłości do programu mogły zgłaszać się kolejne szkoły, w których są oddziały przygotowania wojskowego. MON liczy, że w sumie w całej Polsce będzie to nawet 500 szkół średnich.

QUIZ. Te gatunki grzybów wciąż rosną w listopadzie! Rozpoznasz wszystkie?
Pytanie 1 z 9
Jaki to grzyb?
Gąska zielona

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

 

ROLKI