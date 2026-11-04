Parking przy nowosądeckim szpitalu jest już prawie gotowy

Parking przy szpitalu w Nowym Sączu jest już prawie gotowy. Na placu przy lądowisku dla śmigłowców przygotowano blisko 200 miejsc postojowych. Część z nich to miejsca dla osób niepełnosprawnych. Oficjalne zakończenie prac zaplanowano 8 listopada. Parking powstał na miejscu placu postojowego. Pacjenci i odwiedzający sądecki szpital często zwracali uwagę na to, że po deszczu na placu robią się kałuże, trudno jest przejść, a samochody grzęzną w dziurach. Dlatego szpital zdecydował się z własnego budżetu sfinansować budowę.

Na parkingu znajdą się 193 miejsca, z czego 10 miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Całkowita powierzchnia parkingu to 5081 metrów kwadratowych. Koszt całkowity tej inwestycji to jest 1 583 000 złotych. Jest to pokrywane z budżetu szpitala - mówi rzeczniczka prasowa szpitala Agnieszka Zelek.

Parking będzie płatny. Już pojawiły się na nim urządzenia, z których można będzie pobrać bilet. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztował postój. Szpital zapowiedział, że ceny będą zbliżone do tych, które obowiązują na miejskich parkingach w tej części miasta.