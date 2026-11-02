Ruszyła przebudowa drogi krajowej w Tyliczu. Są utrudnienia!

Drogowcy zabrali się za blisko 350-metrowy odcinek. Częściowo będzie przebudowana sama jezdnia, powstanie też chodnik oraz dwie zatoki autobusowe. Dzięki temu będzie tam bezpieczniej.

Przede wszystkim po obu stronach drogi wybudujemy dwie zatoki autobusowe oraz chodnik, który pozwoli na bezpieczne połączenie zatok. Projekt prac przewiduje także skorygowanie poziomu samej drogi. Dodatkowo uporządkujemy ruch pieszych, wyznaczając dla nich tak zwane sugerowane przejście. Całości prac dopełni montaż stalowych balustrad oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Istniejące zjazdy zostaną przebudowane w taki sposób, aby wyrównać ich poziom w stosunku do drogi oraz poprawić widoczność dla kierowców, włączających się do ruchu - mówi Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA

W planie jest też poprawa odwodnienia drogi. Powstanie kanalizacja deszczowa, a skarpy będą wzmocnione specjalnymi koszami siatkowo-kamiennymi, płytami ażurowymi czy betonowymi palisadami.

Największą zmianę odczują piesi oraz kierowcy pojazdów komunikacji zbiorowej. Pierwsi zyskają zatoki oraz chodnik, które pozwolą im bezpiecznie opuścić pojazd. Z kolei kierowcy autobusów będą mogli bezpieczniej wykonywać manewry zatrzymywania się na przystankach oraz ponownego włączania się do ruchu. Natomiast budowa sugerowanego przejścia dla pieszych uporządkuje ruch pieszych przekraczających drogę - wyjaśnia Anna Bałdyga

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Apelujemy o ostrożność na remontowanym odcinku, a także o zwracanie uwagi na znajdujących się na drodze pracowników i pojazdy budowy - dodaje Bałdyga

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